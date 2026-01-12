Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:14, 12 января 2026Россия

Россиянка отправилась поздравить родственницу с Новым годом и исчезла

В Екатеринбурге женщина поехала поздравить родственницу с Новым годом и исчезла
Майя Назарова

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Екатеринбурге 62-летняя женщина отправилась поздравить родственницу с Новым годом и исчезла. Данных о местонахождении россиянки нет с 31 декабря 2025 года. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Члены семьи пропавшей рассказали, что уезжали на праздники. Когда вернулись 7 января, то сразу обратились за помощью.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» отметили, что волонтерам поступило немало звонков. Однако звонившие говорили, что видели похожую женщину несколько дней назад.

Добровольцы пояснили, что у пропавшей пенсионерки есть проблемы с памятью. Кроме того, в поисковой операции участвуют сотрудники полиции.

Пока удалось установить, что в медицинские учреждения женщина не поступала. Опрос соседей и очевидцев также не принес результатов.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге 20-летняя девушка исчезла после взлома на «Госуслугах».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Трамп оценил выгоду США от доступа к украинским минеральным ресурсам

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение после январских праздников

    В России отца пятерых детей нашли без признаков жизни в чужом доме

    В России бойцу СВО почти год не начисляли зарплату

    Врач предупредила о скрытых рисках привычки слушать музыку в метро

    Британия решила извлечь выгоду из помощи Украине

    В Госдуме одобрили штрафы в сотни тысяч рублей для владельцев домашних животных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok