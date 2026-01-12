Реклама

15:20, 12 января 2026

Тарасова назвала причину дисквалификации Валиевой

Тарасова: Валиеву дисквалифицировали за то, что она выдающаяся девочка
Алексей Гусев
Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала причину дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению специалиста, спортсменку наказали за то, что она является выдающейся девочкой. «Поняли, что в течение ближайших лет не будет ни у кого возможности обыграть ее», — заявила Тарасова.

25 декабря Валиева получила право выступать на соревнованиях в связи с истечением срока ее четырехлетней дисквалификации. Она была отстранена за нарушение антидопинговых правил.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях. Результаты фигуристки аннулировали с 25 декабря 2021-го.

