15:28, 12 января 2026

В США назвали Симоньян настоящей героиней и призвали молиться за нее

Экс-помощница Байдена Рид призвала молиться за Симоньян
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян. Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид назвала главного редактора международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян настоящей героиней и призвала молиться за нее. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

«Мне нравится работать с RT, Маргарита Симоньян ― героиня для меня, и нам всем нужно мысленно быть с ней, молиться о ней», ― сообщила Рид.

Она отметила, что Симоньян столкнулась с серьезными трудностями на фоне запретов Европы и США транслировать вещание телеканала, но у нее получилось переориентироваться на другие страны, например, открыть RT India.

Ранее Маргарита Симоньян, которая лечится от онкологического заболевания, рассказала о сложностях химиотерапии. Она заявила, что особенно плохо себя чувствует в первые дни после лечения. По ее словам, иногда в это время ей требуется госпитализация из-за ухудшения показателей.

