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10:36, 17 февраля 2025ЭкономикаРеклама
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500 миллионов на инвестиции: «Мистраль» ищет новые продукты для своей линейки. Кому достанутся эти деньги?

Елизавета Аверкова (Корреспондент)

Фото: ООО «МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ»

Производители продуктов питания в России и СНГ получили уникальный шанс стать частью экосистемы одного из самых известных российских производителей на рынке бакалейных товаров — «Мистраль». Компания готова вложить до 500 миллионов рублей в рамках конкурса по поиску новых продуктов.

Трамплин на новый уровень

Вывести на новый уровень свой продукт смогут производители, которых «Мистраль» выберет в качестве своих партнеров. Компания объявила, что готова включить в свою линейку продукты предпринимателей и молодых компаний, причем возможные варианты сотрудничества предусматривают прямые инвестиции в бизнес партнеров. Также «Мистраль» интересуют перспективные инновационные проекты в сфере продовольствия.

Отбор уже начался, заявки принимаются до 15 марта. Первый этап отбора пройдет в формате технологического скаутинга. Эксперты компании рассмотрят заявки с предложениями новых продуктов и проектов на соответствие установленным критериям. Успешно прошедшие экспертизу участники представят свои предложения топ-менеджменту компании на питч-сессии.

Фото: ООО «МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ»

Как известно, скаутинг — это эффективный инструмент для поиска на рынке новых решений и технологий для инвестирования, аутсорсинга и запуска совместных проектов.

Компания «Мистраль Трейдинг» занимает лидирующую позицию среди российских продавцов и производителей бакалеи, обладает высокими компетенциями по выводу новых продуктов на рынок

Прошедшие отбор партнеры «Мистраль» получат доступ к его высокопрофессиональной экспертизе в маркетинге и продажах, налаженным связям компании с федеральными и локальными торговыми сетями страны.

Фото: ООО «МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ»

Потенциальных партнеров руководство компании видит в производителях перспективных продуктов, обладающих серьезным потенциалом рынка и нуждающихся в ресурсах для быстрого вывода на федеральный уровень.

Критерии отбора

Для участия в отборе «Мистраль Трейдинг» приглашает предпринимателей России и других стран СНГ со стабильной выручкой от 10 миллионов рублей в год. Рассматриваются готовые продукты с продажами от 10 миллионов рублей в год, имеющие большой потенциал роста — с выходом на продажи от 150 миллионов рублей в год.

Фото: ООО «МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ»

Интерес представляют продукты, способные расширить и органично дополнить продуктовую линейку компании.

В компании пояснили, что готовы к расширению продуктовых линеек и выходу в новые категории

Приоритетные направления подробно изложены на сайте «Мистраль Трейдинг».

Возможности роста

Компания рассматривает несколько вариантов возможных форм сотрудничества с теми, кто пройдет отбор: инвестиции в развитие или M&A в случае взаимного интереса.

«Мистраль Трейдинг» готова инвестировать до 500 миллионов рублей, как пояснили в компании, это может быть один продукт или несколько разных

Фото: ООО «МИСТРАЛЬ ТРЕЙДИНГ»

Для производителей участие в отборе компании «Мистраль Трейдинг» — это шанс попасть в периметр крупнейшего игрока на российском рынке продовольствия и с его поддержкой успешно воплотить в реальность свои планы развития. В компании подчеркнули, что готовы поддержать инновации и помочь сильным проектам расти и развиваться вместе с ней.

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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:
ООО «Мистраль Трейдинг»
ИНН 7729569817

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