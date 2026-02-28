Реклама

Из жизни
13:07, 28 февраля 2026

Наглый пингвин вломился в домик соседа и украл его камешки

В Великобритании пингвин украл камешки из домика соседа и попал на видео
Никита Савин
Никита Савин

В Великобритании пингвин Гумбольдта из зоопарка города Нью-Ки, графство Корнуолл, ворвался в домик соседа и обокрал его. Об этом сообщает What's The Jam.

Кражу совершил пингвин по кличке Орео, которого смотрители называют самым наглым среди сородичей. На видео, снятое сотрудниками питомника, попал момент, когда птица, воспользовавшись отсутствием соседа, проникла в его нору и украла несколько камешков.

Как рассказали смотрители, Орео пошел на преступление в начале брачного сезона, чтобы произвести впечатление на самку. «В период размножения пингвины строят гнезда из тщательно отобранных камешков. Они нужны, чтобы яйца не намокали и не касались земли, так что соперничество за лучшие камешки может быть весьма ожесточенным», — пояснили в зоопарке.

Сотрудники рассказали, что Орео семь лет, у него есть постоянная подруга по кличке Хамбаг и в прошлом году у них родился птенец.

В апреле 2025 года сообщалось, что в ЮАР пингвин стал виновником крушения вертолета. Птицу взяли на борт ученые.

