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17:30, 11 апреля 2025Из жизни

Пингвин задел ручку управления вертолетом и стал виновником крушения

В ЮАР пингвин, задевший ручку управления, стал виновником крушения вертолета
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Esa Alexander / Reuters

В ЮАР пингвин стал виновником крушение вертолета Robinson R44 Raven II. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел на острове Берд в Восточно-Капской провинции. Вертолет подвозил ученого, совершавшего осмотр окрестностей. После посадки на острове ученый решил захватить с собой пингвина. Пилот не возражал. Птицу посадили в картонную коробку, которую ученый держал на коленях.

Когда вертолет поднялся примерно на 15 метров над землей, коробка с пингвином соскользнула с коленей и задела ручку управления. В результате вертолет резко накренился, задел лопастями землю и получил сильные повреждения. Никто из находившихся на борту людей не пострадал. Пингвин также остался невредимым.

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Инцидент произошел еще в январе, однако расследование его обстоятельств завершилось лишь недавно. В отчете, опубликованном южноафриканскими властями, причиной крушения признали пингвина.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Новой Зеландии задержали рейс из-за пингвина, который выбежал на взлетную полосу. Сотрудники аэропорта бросились на летное поле, сумели поймать птицу и унести ее в безопасное место.

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