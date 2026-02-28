В результате падения обломков ракеты в ОАЭ погиб один человек

Один человек погиб в результате падения обломков ракеты на жилой дом в Абу-Даби. Об этом заявили в госагентстве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает информационная служба «Вести».

В эпицентре работы систем противовоздушной обороны в Абу-Даби также оказались российские туристы в отеле Rixos Marina. По словам россиян, они слышали несколько взрывов. Местные Telegram-каналы заявляют как минимум о двух сбитых воздушных целях.

Ранее в столице ОАЭ прозвучали взрывы на фоне атак Израиля и США на Иран. Кроме того, сообщается, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в ОАЭ. Там находится американский военный гарнизон.