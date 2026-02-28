Реклама

Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:29, 28 февраля 2026

Российские туристы в ОАЭ оказались в эпицентре работы ПВО

Российские туристы в Rixos Marina в Абу-Даби оказались в эпицентре работы ПВО
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Sebastian Apel / U.S. Department of Defense / AP

Российские туристы в отеле Rixos Marina в Абу-Даби оказались в эпицентре работы систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Mash.

По словам россиян, они слышали несколько взрывов. Отмечается, что местные Telegram-каналы заявляют о как минимум двух сбитых воздушных целях.

Ранее в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прозвучали взрывы на фоне атак Израиля и США по Ирану.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. В видеообращении он отметил, что цель Вашингтона — «защита американского народа». Глава Белого дома подчеркнул, что Тегеран угрожает Соединенным Штатам, американским базам за рубежом и союзникам США.

