12:30, 28 февраля 2026Мир

Опубликовано видео иранского удара по американской базе

Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

В сети публикуют видео прилета по американской военной базе в Бахрейне, где располагается штаб-квартира Пятого флота США. Кадры публикует Telegram-канал «Страна.ua».

Местные СМИ подтверждают удар по Центру обслуживания Пятого флота Соединенных Штатов, в зону ответственности которого входят западная часть Индийского океана и Персидский залив, передает РИА Новости.

Взрывы слышны также в Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре. Все страны Персидского залива закрывают свое воздушное пространство.

Иран в эти минуты наносит ответный удар на утреннюю совместную атаку США и Израиля.

