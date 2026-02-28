Опубликовано видео иранского удара по американской базе

Центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне подвергся ракетному обстрелу

В сети публикуют видео прилета по американской военной базе в Бахрейне, где располагается штаб-квартира Пятого флота США. Кадры публикует Telegram-канал «Страна.ua».

Местные СМИ подтверждают удар по Центру обслуживания Пятого флота Соединенных Штатов, в зону ответственности которого входят западная часть Индийского океана и Персидский залив, передает РИА Новости.

Взрывы слышны также в Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре. Все страны Персидского залива закрывают свое воздушное пространство.

Иран в эти минуты наносит ответный удар на утреннюю совместную атаку США и Израиля.