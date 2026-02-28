Реклама

В столице Иордании включили сирены воздушной тревоги

Al Mayadeen: Сирены воздушной тревоги включили в столице Иордании Аммане
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Muath Freij / Reuters

Сирены воздушной тревоги включили в столице Иордании Аммане и других районах королевства на фоне атак Израиля и США по Ирану. Об этом в субботу, 28 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Ранее 28 февраля стало известно о взрывах в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Дополнительно сообщается, что иранские баллистические ракеты поразили авиабазу Аль-Дхафра в ОАЭ, где находится американский военный гарнизон.

Также стало известно, что взрывы прозвучали на американских военных базах в Бахрейне и Катаре. Кроме того, появилась информация о том, что первая баллистическая ракета Ирана достигла цели в Тель-Авиве.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. Информацию подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране было зафиксировано как минимум три взрыва, которые, по предварительным данным, произошли в центре столицы республики. Глава израильского военного ведомства также подтвердил сведения о причастности США к атаке на Иран. В свою очередь, в Исламской Республике заявили о подготовке «сокрушительного» ответа.

