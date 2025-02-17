Россиянин выиграл на шоу «Мечталлион» и стал обладателем неожиданного приза. Почему награда шокировала всю его семью?

Глава IBA Кремлев подарил трактор и коров участнику «Мечталлиона»

Специальным гостем выпуска шоу лотереи «Мечталлион» на Первом канале стал президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев, который вручил денежные призы и другие подарки победителям. Об этом сообщили в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея» всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

Особенно трогательной стала история многодетной семьи из Новосибирской области. Дмитрий Прохоренко — отец десяти детей, который работает истопником в небольшом поселке, — выиграл 1 238 000 рублей в новогоднем конкурсе «Ящик счастья», розыгрыш которого состоялся ранее в шоу «Мечталлион». «Я дома всем говорил: выиграю миллион. Мне никто не верил — ни дети, ни жена. А сейчас все радуются», — рассказал победитель.

В прямом эфире шоу «Мечталлион» Умар Кремлев передал Прохоренко памятный сертификат для получения выигрыша. Но на этом сюрпризы для многодетной семьи не закончились. Узнав, что отец семейства мечтает о небольшой ферме и для этого требуется трактор, глава IBA лично вручил ему ключи от новой сельскохозяйственной техники и добавил, что дарит для его агрохозяйства пять коров.

«Мы очень благодарны Умару Кремлеву и "Национальной Лотерее". Это настоящий подарок судьбы. Мы живем в маленькой деревне, и этот миллион, а теперь еще и трактор, все для фермерского хозяйства, точно изменят нашу жизнь к лучшему», — сказал Прохоренко после шоу.

Фото: «Национальная Лотерея»

Поездки в Москву и автомобили

Среди гостей в студии были еще два участника всероссийской акции «Елка желаний» — 16-летняя Дарья из Запорожской области и 14-летний Исмаил из Нового Уренгоя. Они занимаются боксом и другими видами спорта и загадали лично встретиться с Умаром Кремлевым. Глава IBA не только исполнил их желания и организовал поездку в Москву, но и подарил их семьям автомобили, подчеркнув важность поддержки подрастающего поколения спортсменов. Особым сюрпризом для участников «Елки желаний» стала встреча после эфира с Денисом Лебедевым, чемпионом мира по боксу по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

В эфире шоу Умар Кремлев отметил, что название лотереи «Мечталлион» ассоциируется с мечтой.

Моя мечта — помогать тем, у кого много детей. И самые богатые люди в мире — это многодетные и те, у кого хорошее здоровье Умар Кремлев

Президент IBA сообщил о планах открыть благотворительный фонд «Русский Крест».

Мы получаем много обращений о помощи. Есть «Красный Крест», а мне пришла идея открыть фонд «Русский Крест», ведь русская душа — самая добрая, она объединяет людей. Я хочу, чтобы фонд стал примером русских православных традиций: милосердия, сострадания, взаимопомощи

Умар Кремлев

Умар Кремлев призвал бизнесменов активнее участвовать в общественной деятельности, заниматься благотворительностью и помогать окружающим.

Трансляция розыгрышей лотереи «Мечталлион» проходит каждое воскресенье в 9:30 по местному времени на Первом канале.

Фото: «Национальная Лотерея»

Праздничные тиражи

В феврале и марте состоятся специальные тиражи «Мечталлиона» по случаю Дня защитника Отечества и Международного женского дня. В тираже 23 февраля два из трех билетов станут выигрышными, а общая сумма выигрышей превысит 100 миллионов рублей. 9 марта по случаю Международного женского дня состоится гарантированный розыгрыш суперприза — 100 миллионов рублей. Кроме того, все зарегистрированные билеты «Мечталлиона» на эти праздничные тиражи участвуют в дополнительном розыгрыше «Второй шанс: с миллионами на авто», в котором будет разыграно 2 автомобиля и 100 призов по 50 тысяч рублей.

Фото: «Национальная Лотерея»

Приобрести билеты игр от «Национальной Лотереи» можно на сайте nloto.ru, в мобильном приложении бренда, в отделениях Почты России и у партнеров по всей стране.