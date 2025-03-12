Эндокринолог Хайкина назвала солянку одним из самых вредных супов

Многие россияне с уверены, что суп — это легкая и необходимая для здоровья еда. Однако на самом деле далеко не все первые блюда полезны. Детский врач-эндокринолог, нутрициолог медицинского центра «СМ-Клиника» Дарья Хайкина уверяет, что некоторые супы могут быть даже вредны для здоровья. К ним доктор отнесла и три горячо любимых в России блюда.

Какие популярные в России супы можно назвать вредными?

1. Солянка

2. Лагман

3. Крем-супы Дарья Хайкина врач-эндокринолог, нутрициолог

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Хайкина объяснила, что солянка, в составе которой есть маринованные продукты, копчености и мясные нарезки, содержит очень много соли и жира, что повышает риск задержки жидкости в организме и перегрузки почек и печени. Лагман же тяжело переваривается из-за обилия простых углеводов (лапши) в сочетании с жирным бульоном, сваренным на баранине. А крем-супы могут вызывать вздутие и тяжесть, так как в них много молочных жиров. Кроме того, в них много калорий, но насыщают они ненадолго, добавила врач.

