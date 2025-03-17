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11:31, 17 марта 2025Интернет и СМИ

Симоньян ответила цитатой Пушкина на планы ЕС отправить миротворцев на Украину. Что она сказала?

Симоньян ответила на планы ЕС отправить миротворцев на Украину цитатой Пушкина

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» прокомментировала планы Европейского союза (ЕС) отправить миротворцев на Украину. На эту инициативу она отреагировала цитатой из стихотворения Александра Пушкина «Клеветникам России».

Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина: «Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов».

Маргарита Симоньянглавный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

16 марта газета The Times со ссылкой на британских военных заявила, что страны ЕС планируют отправить группировки миротворцев, численность которых может составить 10 тысяч человек. Основную часть военного контингента, по данным издания, составят солдаты Франции и Великобритании, однако британский премьер-министр Кир Стармер располагает подобными обещаниями большего числа стран. Уточнялось, что речь идет о 35 государствах, которые могли бы оказать Киеву помощь в разведке, а также предоставить технику и другие необходимые ресурсы.

Вот это да!
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