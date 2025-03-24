Миллионы мужчин живут с опасным урологическим заболеванием. Чем они рискуют?

Аденома простаты — диагноз, который грозит каждому третьему мужчине старше 40 лет. К 80 годам уже 90 процентов пациентов, посещающих кабинет специалистов, страдают от этого недуга. Сегодня медицина научилась справляться с увеличением размеров предстательной железы доброкачественного характера. О том, почему важно выявлять аденому простаты на ранней стадии и как купировать неприятные симптомы болезни, не прибегая к хирургическому вмешательству, — в материале «Ленты.ру».

Урологические проблемы относят к числу деликатных — о них не принято распространяться. Между тем промедление в обращении к специалисту самым неблагоприятным образом сказывается на эффективности лечения. Тем пациентам, которые закрывали глаза на появившийся дискомфорт и надеялись, что организм справится за счет внутренних ресурсов, вероятнее всего, не избежать осложнений, если речь идет об аденоме простаты.

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ) или аденома простаты — данное заболевание диагностируется у каждого третьего мужчины, старше 40-45 лет. Аденома предстательной железы возникает за счет чрезмерного разрастания железистой ткани простаты и сопровождается симптомами нижних мочевых путей (СНМП). За последние годы аденома простаты заметно «помолодела».

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жалобы на нарушение мочеиспускания, снижение либидо и эректильную дисфункцию беспокоят мужчин моложе 45 лет.

Чем старше становится пациент, тем выше вероятность, что он столкнется с неприятными симптомами

В большинстве случаев речь идет о заболевании доброкачественного характера, а это еще один аргумент, чтобы взять себя в руки и запланировать визит к специалисту. Компетентный специалист проведет осмотр и опрос, при необходимости назначит дополнительные методы обследования, установит диагноз и подберет терапию. Без лечения ДГПЖ на ранних стадиях симптомы, доставляющие мужчине дискомфорт, будут прогрессировать.

Забота о себе

Первые симптомы ДГПЖ выражены достаточно слабо. Чаще всего мужчина отмечает появившуюся потребность в ночных походах в туалет. Опыт большинства таких пациентов показателен: начало болезни они связывают с возрастными изменениями и идут на прием к специалисту только когда появляются более серьезные жалобы. Однако игнорирование симптомов приводит к усугублению клинической картины и возникновению осложнений. На что следует обратить внимание, чтобы не пропустить дебют заболевания, когда терапия будет наиболее эффективна?

В любом возрасте нужно прислушиваться к себе. Особенно важна привычка быть внимательным к своему организму после 40 лет

Хорошая практика — регулярно проходить диспансеризацию и посещать профильных специалистов. В случае аденомы простаты работает простое правило: проблему проще предотвратить, чем бороться с ее последствиями. Речь не идет о том, что доброкачественная гиперплазия простаты полностью излечима. Но, в отличие от других заболеваний, ДГПЖ имеет доброкачественную природу, а это значит, что своевременное обращение к специалисту и ответственное выполнение рекомендаций позволяют сохранить и восстановить мужское здоровье.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Аденома простаты — заболевание, при котором ткань предстательной железы разрастается и сдавливает мочеиспускательный канал. В результате

возникают симптомы нижних мочевых путей. При аденоме простаты пациентов беспокоят внезапные позывы на мочеиспускание, частые ночные пробуждения из-за желания сходить в туалет, неприятные ощущения после мочеиспускания, неконтролируемое опорожнение мочевого пузыря, вялая струя мочи, подкапывание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. На поздних стадиях заболевания может возникнуть острая задержка мочи — неотложное состояние, требующее госпитализации. Для достижения клинического эффекта требуется курсовая терапия, чтобы неприятные ощущения стали сходить на нет.

Таргетная терапия

Симптомы аденомы простаты часто имеют общую симптоматику с другими урологическими заболеваниями. Например, простатит также сопровождается нарушениями мочеиспускания. Чтобы не заниматься самолечением, важно пройти назначенную специалистом диагностику и получить точный ответ на вопрос, какой схемы лечения следует придерживаться.

Главным критерием для определения тактики лечения в каждом случае остаются симптомы, с которыми обращается пациент. Поскольку современная медицина не стоит на месте, появляются перспективные методы лечения и препараты нового поколения. Например, для лечения аденомы простаты и укрепления мужского здоровья специалист может порекомендовать современный безрецептурный лекарственный препарат Афалаза®.

Изображение: ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»

Препарат действует прицельно на биологические мишени и не обладает токсическим действием.

Многоцентровое клиническое исследование, результаты которого были представлены на Европейском и Американском урологических конгрессах, показало, что у мужчин с умеренно выраженными симптомами аденомы простаты препарат оказывает выраженное влияние на симптомы нижних мочевых путей.

Препарат Афалаза® способствует уменьшению объема предстательной железы и, как следствие, снижению риска прогрессирования заболевания. Препарат Афалаза® рекомендовано принимать длительным курсом.

Это важно: часто пациенты при улучшении состояния прерывают прием препаратов, тем самым нивелируя полученный прогресс в лечении

Нужно понимать, что срок приема препарата определяется специалистом, и аденома простаты является хроническим заболеванием, которое, к сожалению, не поддается полному излечению. Однако благодаря разработкам российских ученых уже сегодня это заболевание можно брать под контроль, что в свою очередь поддерживает психологический настрой и физическую активность пациентов.

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