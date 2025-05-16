В России появился уникальный гаджет. Как он меняет жизнь его владельцев?

Как он меняет жизнь его владельцев?

В России начался предзаказ новых умных часов HUAWEI WATCH 5

Когда речь заходит об умных часах, мы представляем себе компактный экран, уведомления о сообщениях и базовый подсчет шагов. Однако HUAWEI WATCH 5 ломают эти стереотипы, предлагая нечто большее — сочетание по-настоящему премиального дизайна, точности и технологий, которые делают жизнь не только удобнее, но и безопаснее. Как им удалось объединить роскошь швейцарских хронографов и функциональность устройства и почему их уже называют часами будущего — в обзоре «Ленты.ру».

Дизайн: космические технологии встречаются с эстетикой

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с HUAWEI WATCH 5 — их необычный, почти футуристический облик. Дизайнеры вдохновлялись линией Кармана — условной границей между земной атмосферой и космосом. Это отразилось в плавных изгибах корпуса, напоминающих обтекаемые формы космических аппаратов, и в глянцевых гранях, которые переливаются под разными углами света. Но за эстетикой здесь скрывается и серьезная инженерная работа.

HUAWEI WATCH 5 включает 4 модели 2 размеров в 8 разных цветах, изготовленные с применением 3 видов материала

Это HUAWEI WATCH 5: 46 миллиметров с корпусом из авиационного титана в коричневом, серебристом и фиолетовом цветах, 42 миллиметра с корпусом из нержавеющей стали 904L в песочном и бежевом цветах, 46 миллиметров с корпусом из нержавеющей стали 316L в черном цвете и 42 миллиметра с корпусом из нержавеющей стали 316L в белом и зеленом цветах.

Фото: Павел Ткачук

Корпус 46-миллиметровой модели выполнен из авиационного титана — материала, который используется в авиации. Он на 45 процентов легче нержавеющей стали, но при этом в 1,8 раза прочнее. Для тех, кто предпочитает классику, доступна 42-миллиметровая версия из нержавеющей стали 904L — того же сплава, что и в часах Rolex. Ее песочный оттенок, напоминающий барханы пустыни, достигнут благодаря уникальной технологии защиты от окисления, которая предотвращает появление зеленоватого налета даже при постоянном контакте с влагой.

И, конечно, впечатляет, что часы HUAWEI WATCH 5 адаптируются к любому сценарию: от деловых встреч до экстремальных приключений

Например, в режиме циферблата «Деловой стиль» эти умные часы автоматически отключают уведомления и переводят циферблат в элегантный монохром — идеально для переговоров. А для походов есть экономичный режим, оставляющий только часы, шагомер и пульсометр.

В редакции также оценили, что фторэластомеровый фиолетовый ремешок с шелковистой текстурой не скользит даже во время интенсивной тренировки в дождь и не изменил цвет после контактов с солнцезащитным кремом, что, упав на асфальт, часы не видоизменились и продолжали спокойно работать.

Экран, затмевающий солнце

Дисплей LTPO 2.0 AMOLED с яркостью до 3 000 нит не просто отображает информацию — он создает эффект живого циферблата. Даже при ярком солнце карта маршрута оставалась четкой, а в полумраке кинотеатра автоматическая регулировка затемнила подсветку до комфортного уровня.

Фото: Павел Ткачук

Узкие рамки толщиной всего 1,8 миллиметра увеличили полезную площадь экрана на 13 процентов, превратив его в идеальное окно для взаимодействия: уведомления, тренировочная статистика и даже тексты сообщений читаются без напряжения для глаз.

Здоровье: работают как медицинское оборудование

Благодаря революционной технологии X-TAP, объединяющей три типа датчиков: ЭКГ для снятия кардиограммы, фотоплетизмограф для анализа пульсовой волны через кончик пальца и сенсор силы нажатия, распознающий жесты.

Во время тестирования часы не раз удивляли своей точностью

После утренней пробежки 5 километров у корреспондента «Ленты.ру» датчик ЭКГ зафиксировал учащенный пульс и повышенную жесткость артерий, что свидетельствовало о переутомлении и необходимости закончить тренировку.

А в одну из ночей, когда у тестировщика произошло кратковременное апноэ (остановка дыхания во сне), часы мягко вибрировали, предупреждая о падении уровня кислорода ниже 90 процентов, а утром сформировали подробный отчет с фазами сна и рекомендациями по восстановлению.

Также есть возможность непрерывного мониторинга SpO₂ через кончик пальца. Так, после бессонной ночи за рабочим проектом X-TAP предупредил о повышенном стрессе, посоветовав снизить нагрузку.

Фото: Павел Ткачук

Спорт: 100+ режимов и надежная навигация

Для активных пользователей HUAWEI WATCH 5 предлагают не просто подсчет шагов, а полноценный спортивный анализ. Часы поддерживают даже экзотические активности вроде падел-тенниса или фридайвинга, но мы проверили их в более привычных условиях — во время игры в гольф.

Во время велопрогулки по московскому парку система навигации HUAWEI Санфлауэр с двойной частотой L5 точно отслеживала маршрут, предупреждая о поворотах вибрацией. А в бассейне эти умные часы безошибочно распознали стиль плавания (брасс) и подсчитали гребки.

Особенно впечатлил режим «Соревнование с самим собой» — часы проецируют на экран ваши прошлые достижения, мотивируя побить рекорд

А благодаря управлению жестами (двойное касание пальцев для паузы музыки или проведение большим пальцем для переключения треков) можно оставить телефон в рюкзаке и сосредоточиться на тренировке.

Фото: Павел Ткачук

Неделя без розетки, зарядка за обеденный перерыв и полноценный динамик

Один из главных страхов пользователей — необходимость ежедневной подзарядки. HUAWEI WATCH 5 развеивают эти опасения. 46-миллиметровая модель в стандартном режиме (с включенным Always-On Display, уведомлениями и одной тренировкой в день) работает 4,5 дня — почти вдвое дольше Apple Watch Ultra 2. Активировав экономичный режим, можно растянуть заряд на 11 дней — этого хватит для двухнедельного похода без доступа к розетке.

42-миллиметровая версия заряжается еще быстрее: всего за 60 минут (утренний душ и чашка кофе — и часы с нуля заполняются до 80 процентов). Для сравнения: Garmin Epix Pro с аналогичной батареей требует 2 часа для полной зарядки.

Впечатлила редакцию и возможность использовать эти умные часы как полноценный динамик

С их помощью можно не только разговаривать по телефону, но и включать и слушать музыку, а во внутреннюю память устройства скачивать любимые треки.

Фото: Павел Ткачук

Российские приложения: 2ГИС, «Литрес» и не только

Локализация — сильная сторона HUAWEI WATCH 5. Часы поддерживают 8 российских приложений, делая их незаменимыми в повседневной жизни. Навигатор 2ГИС не просто строит маршруты, но и вибрирует перед каждым поворотом — идеально для поездок на велосипеде по оживленному городу.

Во время тестов в Москве часы точно провели по всем маршрутам, ни разу не сбившись с пути

Сервис «Литрес» позволяет слушать аудиокниги и подкасты прямо с часов — например, «Мастер и Маргарита» звучал четко даже в шуме метро. А приложение S7 Airlines отображает посадочный QR-код, который сканеры в аэропорту распознают мгновенно.

Неожиданно полезным оказался Mr.Pillster — он напоминает о приеме лекарств тактильными сигналами. Даже в шумном офисе или на пробежке уведомление не пропустишь.

Кроме того, приложение HUAWEI Здоровье не только отслеживает и анализирует показатели здоровья

Через него можно кастомизировать гаджет, есть возможность закачать во внутреннюю память этих умных часов из магазина циферблатов любой на выбор, там большой выбор и бесплатных. А потом при желании легко менять их.

WATCH 5 46mm Черный фторэластомеровый ремешок 39 999 рублей

Коричневый композитный ремешок 44 999 рублей

Фиолетовый композитный ремешок 44 999 рублей

Титановый ремешок 64 999 рублей В комплекте предлагаются наушники в подарок.

Предоставляется скидка 5 тысяч рублей.

WATCH 5 42mm Зеленый фторэластомеровый ремешок 39 999 рублей

Белый композитный ремешок 39 999 рублей

Бежевый композитный ремешок 44 999 рублей

Песочный титановый ремешок 64 999 рублей В комплекте предлагаются наушники в подарок.

Предоставляется скидка 5 тысяч рублей.

Фото: Павел Ткачук

Инвестиция в себя

В мире умных часов легко потеряться среди десятков моделей с похожими функциями. Но HUAWEI WATCH 5 выделяются не просто технологиями — они предлагают настоящую философию заботы о пользователе. Это устройство для тех, кто ценит время и здоровье. Ведь эти часы не просто собирают данные — они анализируют их, предупреждая о рисках.

Возможность снять ЭКГ за 30 секунд или проверить кислород в крови на высоте — это не просто фишки, а реальная страховка для активных людей

Порадуют они и тех, кто ценит стиль. Авиационный титан и сталь 904L ставят WATCH 5 в один ряд с люксовыми брендами, а уникальные цветовые решения делают их узнаваемыми.100+ спортивных режимов, защита по стандарту IP69 и автономность до 11 дней — с ними можно отправиться в горы, на дайвинг или в недельную командировку, не думая о зарядке.

Они явно понравятся спортсменам, ценящим детальную аналитику, путешественникам, нуждающимся в надежной навигации и всем, кто следит за своим здоровьем и хочет вовремя предотвращать риски.

Сравнение с конкурентами

Apple Watch Ultra 2 проигрывают в автономности (всего 2,5 дня) и не поддерживают российские приложения.

проигрывают в автономности (всего 2,5 дня) и не поддерживают российские приложения. Garmin Epix Pro хоть и долгоиграющие, но лишены eSIM и медицинских функций уровня X-TAP.

хоть и долгоиграющие, но лишены eSIM и медицинских функций уровня X-TAP. Samsung Galaxy WATCH 6 Classic не могут похвастаться ни премиальными материалами, ни точностью измерений SpO₂.

HUAWEI WATCH 5 — это не просто гаджет. Это симбиоз инженерного гения, точности и дизайнерского искусства для тех, кто видит в технологиях не развлечение, а инструмент для улучшения качества жизни

Если вы ищете часы, которые станут частью вашего стиля, защитником здоровья и надежным спутником в любом приключении — WATCH 5 не имеют аналогов. Это инвестиция в себя, которая окупится годами безупречной работы.