В сети посмеялись над обрушившимся на столицу ливнем. Что позабавило пользователей?

Обрушившийся 15 июля на Москву ливень, который затопил улицы, подземные переходы и станции метро города, стал главной темой обсуждения в сети. Пользователи мессенджера Telegram опубликовали фото и видео последствий непогоды, а вместе с ними — множество шуток, посвященных сильному ливню.

Telegram-канал «Москоугерлз» опубликовал скриншот карты осадков и обратил внимание, что форма туч похожа на мясной полуфабрикат. «Москву накрыла гигантская сарделька. Девочки, кто заказал?» — поиронизировал канал.

«"У нас есть море дома". Москвичам рекомендовали провести отпуск в столице», «Уставшие трудяги из "Москвы-Сити", которые не видели моря летом, счастливы больше всех», «Привет. В Москве сейчас? Не хочешь пойти по Патрикам поплавать? Я тебе лодку, если что, вызову, докинет тебя», «Венеция гораздо ближе чем кажется», — также пошутили в сети.

Сильные ливни будут идти как минимум до полуночи. По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, дожди задержатся в столице до пятницы, 18 июля. После этого в город вернется солнечная и сухая погода.