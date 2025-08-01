В России появился смартфон для съемок в сложных условиях. Как HUAWEI Pura 80 Pro изменит представление о фото

Названы характеристики HUAWEI Pura 80 Pro с возможностями съемки в темноте

Смартфоны давно заменили нам и фотоаппараты, и плееры, и даже навигаторы. Но когда дело доходит до съемки в сложных условиях — например, в сумерках или при искусственном свете — большинство из них сдаются. HUAWEI Pura 80 Pro оказался одним из немногих, кто справляется с этой задачей почти без компромиссов. Мы тестировали его в разных условиях: на вечерних улицах, в полумраке кафе, даже в почти полной темноте — и каждый раз снимки получались детализированными и сочными. Обо всем остальном — в нашем обзоре.

Первое впечатление

Красный цвет корпуса делает смартфон ярким аксессуаром. Оттенок глубокий, поверхность на солнце играет бликами, а в тени выглядит почти бархатной. Если есть желание выделиться — этот вариант идеален. Также привлекает внимание треугольный блок камер. Поначалу он кажется странным, но уже через пару дней привыкаешь.

Сборка качественное, а стекло даже прошло незапланированную проверку на прочность — пара случайных падений на асфальт не оставили и царапины. Kunlun Glass второго поколения оправдывает себя. А защита IP68/IP69 позволила телефону пережить и ливень, и пыльную поездку за город. Однако все это стоит смартфону веса в 219 граммов, который достаточно ощутим в руке — непривычно после моделей полегче

Еще один момент — утром, когда пытаешься одной рукой заварить кофе, а другой проверить уведомления, разблокировка по лицу иногда демонстративно «не узнает» ваше невыспавшееся лицо. Приходится тыкать пальцем в экран — сканер отпечатков под дисплеем в такие моменты становится настоящим спасителем.

Фото: Павел Ткачук

Камера

Главное, чем силен Pura 80 Pro — съемка в условиях, где большинство смартфонов пасуют. Ночные снимки получаются насыщенными и с минимальным шумом — по качеству очень близко к зеркалкам начального уровня. Особенно нравится то, как камера берет освещение — вечерние огни города не превращаются в пересвеченные пятна, а сохраняют естественный вид. Регулируемая диафрагма позволяет контролировать глубину резкости — для портретов можно размывать фон так, чтобы они выглядели профессионально, а для групповых фото оставлять максимальную четкость деталей.

Режим «Живые фото» — приятный бонус. Смартфон записывает полторы секунды до и после кадра, что позволяет выбрать наиболее удачный момент для кадра или создать короткое видео. Правда, при съемке движущихся объектов на открытой диафрагме некоторые детали могут смазываться — но это скорее особенности физики, чем софта.

Экран и звук

Экран X-True Display — один из самых продвинутых на рынке. Яркость до 3000 нит делает изображение читаемым даже на ярком солнце, а адаптивная частота обновления 1-120 Гц обеспечивает плавность анимаций. Цвета насыщенные, но не кислотные — приятно смотреть фильмы и редактировать фото.

Но есть вопрос к автоматической регулировке яркости. В теории она должна идеально подстраиваться под освещение, но на практике в полутемном кафе экран может внезапно уйти в «ночной режим», сделав изображение неестественно теплым, а на солнце — наоборот, недобрать яркости. Приходится вручную корректировать ползунок, что слегка раздражает

Звук — более сильная сторона сматфона. Как заявляет производитель, два динамика с амплитудой 0,85 мм получили увеличенную в десять раз звуковую камеру. И не зря: они выдают глубокий, детализированный звук с отчетливыми басами и чистыми высокими частотами. Можно с удовольствием смотреть фильмы без наушников и слушать музыку с динамика.

Фото: Павел Ткачук

Автономность

Батарея на 5170 мАч в комплекте с быстрой зарядкой 100 Вт и беспроводной 80 Вт — это очень удобно. Можно поставить на проводную зарядку за завтраком — и уже хватает на весь день. Даже при активном использовании (съемка, навигация, соцсети) к вечеру все равно остается около 20 процентов. Но при необходимости смартфон всегда можно подпитать от беспроводной зарядки — и этого хватит еще на то, чтобы лишний час посмотреть пару видео перед сном.

Технологии

Фирменная платформа и система EMUI обеспечивают плавную работу даже при максимальной нагрузке. Тяжелые игры даже на высоких настройках идут без тормозов, а переключение между десятком приложений не вызывает лагов. В смартфоне также есть AI-функции — польза от них есть, но без революций. Шумоподавление в звонках работает отлично, умные жесты упрощают жизнь, но ничего принципиально нового по сравнению с прошлыми флагманами нет.

Фото: Павел Ткачук

Кому подойдет Pura 80 Pro

Этот смартфон — для тех, кто ценит камеру выше всего остального. Если вам важно снимать в любых условиях, не таская тяжелый фотоаппарат и при этом особо не задумываясь о настройках, — он того стоит. Pura 80 Pro — на самый универсальный смартфон, но он и не стремится быть безликим. Среди моделей, что заточены на съемку — он один из лучших. Если вы активно снимаете и пользуетесь Google-сервисами, то скачать их можно через утилиту gbox, micro G плагин.

