Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:34, 10 августа 2025Забота о себеЭксклюзив

Назван недорогой продукт, который жизненно необходим пожилым людям. Его цена — от 420 рублей за килограмм

Эндокринолог Смирнова назвала сельдь полезным для пожилых людей продуктом
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Пожилым людям необходимо внимательно следить за рационом и за тем, чтобы в него входили полезные продукты, считает эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова. В разговоре с «Лентой» она назвала продукт, который особенно полезен для пожилых людей. Другой его плюс, помимо множества полезных свойств, — это доступная цена.

Идеальным продуктом для здоровья пожилых людей можно смело назвать свежемороженую сельдь. Эта рыба содержит омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и B12, селен, фосфор и калий. Эти компоненты поддерживают работу сердца, иммунной системы, нервных клеток, способствуют усвоению кальция и помогают сохранить мышечную массу — после 60 лет это особенно важно, так как обмен веществ замедляется, а усвоение необходимых соединений ухудшается

Галина Смирнова эндокринолог

Фото: Freepik

Смирнова добавила, что по полезности свежемороженая сельдь не уступает более дорогим лососевым породам, но стоит значительно дешевле. При этом от слабосоленой или копченой рыбы врач призвала воздержаться, поскольку избыток натрия может спровоцировать отеки, скачки давления и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

Обсудить
Последние новости

40 лет назад на Дальнем Востоке взорвалась атомная подлодка К-431. Кто в этом виноват и что спасло мир от еще большей катастрофы?

Россиянам посоветовали не увлекаться в жару тремя напитками

Украинских операторов дронов уличили в поджогах полей и домов

Алиев заявил об ударах ВС России по принадлежащей компании из Азербайджана нефтебазе

Во Франции пожалели из-за одного решения по Украине

Украинский МИД возмутился сравнением страны с травой под ногами слонов

В России стало больше лекарств из США

Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

России спрогнозировали лидерство в одной отрасли

В двух отдаленных от Украины российских регионах объявили угрозу атаки БПЛА

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости