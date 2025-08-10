Назван недорогой продукт, который жизненно необходим пожилым людям. Его цена — от 420 рублей за килограмм

Эндокринолог Смирнова назвала сельдь полезным для пожилых людей продуктом

Пожилым людям необходимо внимательно следить за рационом и за тем, чтобы в него входили полезные продукты, считает эндокринолог «Скандинавского Центра Здоровья» Галина Смирнова. В разговоре с «Лентой» она назвала продукт, который особенно полезен для пожилых людей. Другой его плюс, помимо множества полезных свойств, — это доступная цена.

Идеальным продуктом для здоровья пожилых людей можно смело назвать свежемороженую сельдь. Эта рыба содержит омега-3 жирные кислоты, белок, витамины D и B12, селен, фосфор и калий. Эти компоненты поддерживают работу сердца, иммунной системы, нервных клеток, способствуют усвоению кальция и помогают сохранить мышечную массу — после 60 лет это особенно важно, так как обмен веществ замедляется, а усвоение необходимых соединений ухудшается Галина Смирнова эндокринолог

Фото: Freepik

Смирнова добавила, что по полезности свежемороженая сельдь не уступает более дорогим лососевым породам, но стоит значительно дешевле. При этом от слабосоленой или копченой рыбы врач призвала воздержаться, поскольку избыток натрия может спровоцировать отеки, скачки давления и обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

