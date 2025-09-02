«ВИА Суперстар!» снова в эфире НТВ. Чем новый сезон удивит зрителей?

В эту субботу, 6 сентября в 20:10, новый сезон канала НТВ откроет премьера музыкального шоу «ВИА Суперстар!». Его участники — десять музыкальных коллективов, популярных в 1980-1990-е и нулевые, — будут бороться за внимание аудитории и оценки жюри. Знакомые мелодии и неожиданные кавер-версии, великолепные декорации, драйв, энергетика вместе с сохраняющейся интригой и строгим жюри — рецепт шоу «ВИА Суперстар!». Чем новый сезон удивит зрителей — в материале «Ленты.ру».

Каждую субботу, начиная с 6 сентября 2025 года, на НТВ нас ждет погружение в музыкальный контент. По законам жанра шоу «ВИА Суперстар!» предлагает зрителям не только встречу с кумирами 80-х и 90-х годов прошлого века, но и интригу: кто из выпуска в выпуск окажется на высоте, чтобы продолжить участие в проекте. Второй сезон музыкального шоу богат на громкие имена: «Аракс», «Бурановские бабушки», «Восток», «Динамит», «Сладкий сон», «Тутси», ВИА «Поющие гитары», «Блестящие», RevolveRS и группа «Лесоповал» выйдут на сцену со своими хитами и переживут новый музыкальный опыт. Каждый выпуск шоу будет строиться вокруг определенной темы, что позволит участникам экспериментировать и выходить за рамки привычного.

Такими мы их еще не видели!

Фото: PR НТВ

«Несмотря на то что у шоу есть определенный бэкграунд и артисты знают, что их ждет красивая картинка и клевый звук, они все равно сомневаются. Многие из них давно живут своей жизнью, кто-то концертной, а кто-то нет, поэтому такое огромное количество репетиций и студийных записей кажется им весьма энергозатратной историей, их приходится убеждать. Для нас определяющее значение имеет личная встреча, когда мы понимаем, что человек готов работать, и смотрим, готовы ли мы сами столько времени провести с этими участниками», — рассказал ведущий шоу Вадим Такменев, рассказывая об этапах подготовки шоу.

По словам Вадима, самым сложным было провести кастинг и собрать в одном месте музыкантов с разной творческой судьбой и занятостью, от некоторых гипотетически возможных участников пришлось по ряду причин отказаться. Однако итоговый состав шоу впечатляет: жюри придется непросто, а вот зрителя ожидает настоящая музыкальная феерия, наполненная музыкой, творчеством, любимыми мелодиями и новыми открытиями.

Между прошлым и настоящим

Первый сезон «ВИА Суперстар!» прошел на НТВ в 2024 году и был тепло встречен зрителями. Второй сезон сохранит соревновательность между участниками, но добавит возможность для зрителей участвовать в судьбе своих фаворитов.

Начиная со второго выпуска проект будет покидать коллектив, который наберет в сумме наименьшее количество баллов

Ну и куда же без визуальных эффектов, без которых не обходится ни одно шоу НТВ! Огонь от жюри будет означать два балла, фейерверк — один, пшик — ноль. Члены жюри один раз за сезон могут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. Если мнения судей разойдутся, то единожды спасти участника смогут зрители проекта путем голосования в студии. Музыканты продолжат участие в шоу, если наберут 70 и более процентов голосов. Победителем сезона станет группа, набравшая наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков.

Фото: PR НТВ

В креслах звездного жюри — телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов и певец Стас Пьеха, которые блестяще справились с этой ролью в прошлом сезоне. К ним присоединится заслуженная артистка России, певица Ирина Понаровская.

Вести программу вместе с Такменевым будет певица Наташа Королева, заслуженная артистка РФ

Фото: PR НТВ

«Состав у нового сезона проекта просто замечательный. Меня приятно удивила группа "Лесоповал" — рад видеть музыкантов на проекте, потому что давно их знаю, долго дружил с Михаилом Таничем и Лидией Козловой, наблюдал, как менялся коллектив. Солист "Аракса" Анатолий Алешин — роскошный артист, вокалист дорогого европейского звучания. А как они себя покажут, какой им подберут репертуар — это вопрос, потому что первый выпуск — их визитки, а дальше может быть что угодно. Как они будут петь, какие будут постановки — в этом и есть загадка, непредсказуемость», — поделился ожиданиями от проекта Сергей Соседов.

Фото: PR НТВ

Ирина Понаровская призналась, что быстро согласилась на предложение стать членом жюри в «ВИА Суперстар!»: «Группы — это то, с чего начиналась моя творческая жизнь. К тому же в этом сезоне будет участвовать ВИА "Поющие гитары", в котором стартовало все, что со мной до сих пор происходит. Все наши участники уже перешли определенный возрастной ценз и сегодня возрождаются, — важно понять, каковы их вокальные возможности на данный момент. У меня есть профессиональные навыки, и, как мне кажется, я справедливый человек».

Время взлететь

В «ВИА Суперстар!» этого сезона будут участвовать команды, представляющие несколько музыкальных десятилетий. Их хиты гремели в 70-е, 80-е, 90-е и 2000-е. Но им однозначно есть что сказать сегодняшней аудитории. Для этого сцена «ВИА Суперстар!» подходит как нельзя лучше. Включаются и соревновательность, и желание попробовать себя в новом амплуа, и верность своим творческим убеждениям. У участников проекта много ожиданий от предстоящего марафона. Поскольку шоу живет по своим законам, для большинства задача номер один — произвести впечатление на зрителей и жюри с первого выхода на сцену.

«Я прекрасно понимаю, что попала в шоу. А в шоу бывает все, и часто — именно самое неожиданное. Но в глубине души и для себя я всегда жду справедливого решения и даже чуда. Над проектом работает огромная команда профессионалов: музыкальные студии, режиссеры, балет, камеры, декорации, журналисты, грим, костюмы и так далее. Чего можно ждать, заходя в такую машину? Нового уровня возможностей и новых себя! Естественно, мы хотим показать все грани своих талантов и о самих себе узнать больше. А еще мы хотим пройти с проектом до победного финала, потому что мы любим свое дело и умеем работать. И мы этого достойны!» — говорит Надежда Ручка, участница группы «Блестящие».

«Бурановские бабушки» как-то приходили на "Суперстар!" в качестве гостей и выступали вместе с Ликой Стар. Теперь же они выйдут на сцену как полноправные участники и обещают удивлять зрителей новыми образами, непосредственностью, добротой и, конечно, исполнением.

Фото: PR НТВ

«Лесоповал» ждет от проекта возможности поэкспериментировать и попробовать себя в новом амплуа. Креативная группа проекта принимает необычные решения, поэтому участники группы признались, что им самим очень интересно посмотреть на результат.

Группа «Динамит» будет выступать основным составом, который сформировался еще 26 лет назад. В этом году Илья Зудин и Илья Дуров объединились, и у них уже был совместный концерт. «Нам достался потрясающий и профессиональный коуч по вокалу Анастасия. Она помогала вытаскивать из глубин нашего творчества что-то неожиданное, благодаря ей мы написали песню в совершенно нестандартной для нас манере. Группа "Динамит" еще никогда так не пела. Я узнал, что могу петь в низком регистре, что само по себе удивительно. Надеюсь, люди нас услышат и откроют для себя новых исполнителей», — делится ожиданиями Илья Зудин.

Фото: PR НТВ

У групп «Аракс», «Восток», «Сладкий сон», «Тутси», ВИА «Поющие гитары» и RevolveRS тоже есть чем удивить зрителей.

«Вообще я давно слежу за "Суперстар!", мне было интересно, как проект может поменять или не поменять судьбу артиста. Не каждый готов сделать в рамках шоу что-то новое или довериться команде профессионалов», — отметил Алексей Елистратов из RevolveRS. Он признался, что планировал участие в первом сезоне, но звезды сложились иначе.

«Мы уважаем каждого артиста, принимавшего участие в первом сезоне проекта, а во второй мы напросились сами. "Суперстар!" — такой проект, где артистам дают платформу, чтобы снова взлетать. В наше время вновь заявить о себе в шоу-бизнесе очень тяжело. Много музыкантов, песен, молодежной музыки, которая не всегда нам понятна из-за разницы в возрасте, хотя мы ее и уважаем. Это шоу дает возможность очень круто продемонстрировать себя со всех сторон, а дальше все зависит от тебя», — отметили в ВИА «Поющие гитары».

Сергей Васюта из группы «Сладкий сон» и вовсе признался, что самой любимой его группой в детстве была рок-группа «Аракс», с которой теперь ему предстоит выйти на одну сцену.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМОДАТЕЛЬ:

АО «Телекомпания НТВ»

ИНН 7703191457

16+