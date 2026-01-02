Названо самое холодное место на Земле 1 января

Самая низкая температура на Земле 1 января зафиксирована в Якутии и на Колыме

В первый день 2026 года самая низкая температура на Земле была зафиксирована в Якутии и на Колыме. Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщает ТАСС.

Термометр на метеостанции Иэма в Якутии 1 января показал минус 53,1 градуса по Цельсию, а в селе Эльген в Магаданской области — минус 51 градус. Третье место занимает якутский Оймякон — минус 50,6 градуса.

Самым жарким местом на планете стал камерунский город Гаруа, где температура поднималась до 40,4 градуса. Далее идут австралийский Порт-Хедленд (плюс 39,8 градуса) и город Манго в Того (39,5 градуса).

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь с 1 на 2 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. На столичной метеостанции ВДНХ столбик термометра опускался до минус 13,9 градуса. В Московской области самый сильный мороз наблюдался в Волоколамске — минус 18,6 градуса.