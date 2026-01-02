Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:53, 2 января 2026Экономика

Названо самое холодное место на Земле 1 января

Самая низкая температура на Земле 1 января зафиксирована в Якутии и на Колыме
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Вадим Скрябин / ТАСС

В первый день 2026 года самая низкая температура на Земле была зафиксирована в Якутии и на Колыме. Об этом со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщает ТАСС.

Термометр на метеостанции Иэма в Якутии 1 января показал минус 53,1 градуса по Цельсию, а в селе Эльген в Магаданской области — минус 51 градус. Третье место занимает якутский Оймякон — минус 50,6 градуса.

Самым жарким местом на планете стал камерунский город Гаруа, где температура поднималась до 40,4 градуса. Далее идут австралийский Порт-Хедленд (плюс 39,8 градуса) и город Манго в Того (39,5 градуса).

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь с 1 на 2 января стала самой холодной в Москве с начала зимы. На столичной метеостанции ВДНХ столбик термометра опускался до минус 13,9 градуса. В Московской области самый сильный мороз наблюдался в Волоколамске — минус 18,6 градуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто отношение украинцев к теракту в Херсонской области

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Украинская разведка опубликовала постановочное видео ликвидации лидера РДК

    Китай вернул налог на презервативы ради роста рождаемости

    Назван камень преткновения в переговорах по Украине

    Бывший футболист сборной России назвал потерянную из-за бывшей жены сумму

    Россиянин попытался угнать ледяную машину для жены и попал на видео

    Поезд Деда Мороза прибыл в Москву на два дня

    Визит Зеленского назвали позором Польши

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok