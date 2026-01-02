Реклама

14:49, 2 января 2026

Медведев жестко высказался о новогоднем обращении президента Финляндии

Медведев о выступлении Стубба: Финляндии придется дорого заплатить за русофобию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Финляндии придется дорого заплатить за свою «гнусную русофобию», и отношения двух государств изменились навсегда. Так зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал новогоднее выступление финского президента Александра Стубба в своем аккаунте в соцсети X.

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь. Надеюсь, Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндии придется заплатить за свою гнусную русофобию», — написал зампред Совбеза на английском.

Предположительно, упоминая 1917 год, Медведев отсылал к согласию большевиков с независимостью Финляндии и ее становлению независимым от бывшей Российской империи государством. Он также указал, что граждане североевропейской страны «уже платят» за русофобскую политику своего правительства.

Ранее Стубб в новогоднем обращении к согражданам коснулся темы отношений с Россией и конфликта на Украине. По его словам, контакты с Москвой «изменились навсегда». Он также пообещал сделать все возможное для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины, добавив, что не все пункты мирного урегулирования будут справедливыми для Киева.

