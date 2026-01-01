Реклама

21:13, 1 января 2026Мир

Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией

Президент Финляндии Стубб в новогоднем обращении упомянул отношения с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб в новогоднем обращении к согражданам упомянул отношения с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

Политик заявил, что отношения с Москвой «изменились навсегда» и пообещал сделать «всё возможное» для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины. По его словам, в настоящее время происходят изменения и в отношениях с Соединенными Штатами. Он также подчеркнул важность Евросоюза и НАТО для обороноспособности Финляндии.

Стубб добавил, что работа по достижению мира должна продолжаться и призвал быть готовым к тому, что «не все пункты мирного соглашения будут соответствовать духу справедливости».

Ранее Стубб сообщил о состоявшемся разговоре с главой США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. «У нас состоялся хороший телефонный разговор продолжительностью более часа. (...) Мы обсудили конкретные шаги по прекращению войны. Мы все стремимся к справедливому и прочному миру», — сообщил он.

