Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 29 декабря 2025Мир

Президент Финляндии рассказал о разговоре с Трампом и Зеленским

Президент Финляндии Стубб сообщил о разговоре с Трампом и Зеленским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о состоявшемся разговоре с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

В разговоре также принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер Норвегии Йонас Стере, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«У нас состоялся хороший телефонный разговор продолжительностью более часа. (...) Мы обсудили конкретные шаги по прекращению войны. Мы все стремимся к справедливому и прочному миру», — сообщил Стубб.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершена. Сообщалось, что они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поник после вопроса журналистов о Путине

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Трамп признал один факт о России и Запорожской АЭС

    Зеленский сообщил о согласовании мирного плана на 90 процентов

    Назван главный успех во внешней политике России в 2025 году

    Эмили Ратаковски опубликовала фото в бюстгальтере

    Сексолог раскрыла способ определить мастерство мужчины в сексе по привычкам в спортзале

    Трамп анонсировал много новых контактов с Зеленским

    Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok