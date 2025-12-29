Президент Финляндии рассказал о разговоре с Трампом и Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб сообщил о состоявшемся разговоре с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

В разговоре также принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, президент Польши Кароль Навроцкий, премьер Норвегии Йонас Стере, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«У нас состоялся хороший телефонный разговор продолжительностью более часа. (...) Мы обсудили конкретные шаги по прекращению войны. Мы все стремимся к справедливому и прочному миру», — сообщил Стубб.

Ранее стало известно, что встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершена. Сообщалось, что они провели видеоконференцию с европейскими лидерами.