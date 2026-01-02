Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:33, 2 января 2026Спорт

Тренер российских лыжников рассказал о конфликте с украинцем в Италии

Тренер Сорин рассказал об агрессивных вопросах от украинца на «Тур де Ски»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о конфликте с украинским коллегой на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Его слова приводит RT.

Сорин рассказал, что подъехал к стадиону, чтобы показать дорогу атлетам, и услышал агрессивные вопросы на русском: «Что ты тут делаешь?» Украинский тренер наступал на него, фиксируя происходящее на видео, но россиянин избежал конфликта и сразу обратился в FIS.

На следующий день инцидент повторился: оппонент снова достал телефон для съемки. FIS подтвердила, что Сорин не имеет права использовать парковочный пропуск для нейтральных атлетов, и потребовала его сдать.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам. На данный момент в лыжных гонках допуск получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто отношение украинцев к теракту в Херсонской области

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Зеленский назвал преемника Ермака

    Тренер российских лыжников рассказал о конфликте с украинцем в Италии

    МИД России опубликовал список японских военных Второй мировой с отмененной реабилитацией

    Иран в ответ на пост Трампа пригрозил «отсечь руку»

    Раскрыто количество согласных на территориальные потери украинцев

    Тело Эмиля Кио кремируют

    Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке 40 мужчин со стрельбой в Подольске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok