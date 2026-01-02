Тренер российских лыжников рассказал о конфликте с украинцем в Италии

Тренер Сорин рассказал об агрессивных вопросах от украинца на «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о конфликте с украинским коллегой на этапе «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе. Его слова приводит RT.

Сорин рассказал, что подъехал к стадиону, чтобы показать дорогу атлетам, и услышал агрессивные вопросы на русском: «Что ты тут делаешь?» Украинский тренер наступал на него, фиксируя происходящее на видео, но россиянин избежал конфликта и сразу обратился в FIS.

На следующий день инцидент повторился: оппонент снова достал телефон для съемки. FIS подтвердила, что Сорин не имеет права использовать парковочный пропуск для нейтральных атлетов, и потребовала его сдать.

В начале декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам. На данный момент в лыжных гонках допуск получили Дарья Непряева и Савелий Коростелев.