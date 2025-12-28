Реклама

11:52, 28 декабря 2025Спорт

Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса российскими лыжниками

Вяльбе: Многие лыжники подавали заявки на нейтральный статус, но были забанены
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Савелий Коростелёв

Савелий Коростелёв. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о получении нейтрального статуса представителями сборной страны. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Она отметила, что заявки подали многие лыжники, но почти все они забанены. «Мы не спрашиваем, кто будет рассматриваться сегодня. Кто будет рассматриваться завтра. По каким причинам не дали нейтральный статус. Мы не имеем права», — заявила Вяльбе.

2 декабря стало известно об успешном обжаловании российской стороной в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого FIS начала допускать российских спортсменов к турнирам.

На данный момент из сборной России по лыжным гонкам до турниров допущены двое спортсменов. Это Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

