14:24, 2 января 2026Бывший СССР

Раскрыто отношение украинцев к теракту в Херсонской области

Сальдо: Украинцы скорбят по погибшим при теракте в Хорлах
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл отношение украинцев к теракту в Хорлах. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению Сальдо, жители Украины скорбят по погибшим. Он отметил, что с территории страны количество поисковых запросов о трагедии после атаки ВСУ превысило полмиллиона.

«Эта тема там сейчас одна из самых обсуждаемых. Люди сопереживают погибшим и пострадавшим. Это значит, что украинский народ не является для нас врагом, в отличие от преступной киевской хунты», — добавил политик.

Украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек, в ночь на 1 января. По предварительным данным, погибли 27 человек.

