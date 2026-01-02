Опознаны двое погибших при атаке ВСУ на Хорлы

Установлены личности еще двух погибших при атаке ВСУ на Хорлы

Опознаны еще двое погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области — 24-летняя Сабитова Анастасия Дмитриевна и 56-летняя Буганова Оксана Леонидовна. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.

Днем в пятницу, 2 января, Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало актуальные списки погибших. В них внесены данные девяти человек.

ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. По предварительным данным, погибли 24 человека, 29 пострадали, в том числе дети. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал, что установить личности всех погибших при атаке возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.