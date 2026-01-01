Личности всех погибших при атаке ВСУ на Хорлы смогут установить только после экспертизы

Установить личности всех погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Хорлы в Херсонской области возможно только после проведения специальной генетической экспертизы. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора региона Владимира Сальдо.

Ранее бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало имена семи погибших в результате вражеского удара, а Владимир Сальдо доложил президенту России Владимиру Путину о последствиях террористической атаки ВСУ и принимаемых властями региона мерах.

Удар беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ нанесли по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря прямо в новогоднюю ночь. По предварительным данным, погибли 24 человека, 29 пострадали, в том числе дети.