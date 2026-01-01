Реклама

Опубликован первый список погибших при ударе ВСУ в Хорлах

Марина Совина
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах. Об этом говорится в Telegram-канале администрации региона.

Так, были установлены личности семи погибших в результате атаки.

«Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы опубликовало списки погибших при ударе ВСУ в Хорлах. На данный момент установлены личности семи погибших в результате удала БПЛА украинских террористов», — отмечается в сообщении.

В заявлении также говорится, что установить личности погибших при атаке противника возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.

Ранее в Кремле проинформировали, что российский президент Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в регионе после атаки дронов ВСУ.

В ночь на 1 января текущего года противник атаковал беспилотниками кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Погибли 24 человека, 29 получили ранения.

