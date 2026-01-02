МИД России опубликовал список японских военных Второй мировой с отмененной реабилитацией

Захарова: МИД опубликовал список японских военных, кому отменили реабилитацию

МИД России опубликовал список японских преступников времен Второй мировой войны, чья реабилитация была отменена по решению Генпрокуратуры. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В 2025 [году] мы отмечали знаменательную дату — 80-летие Великой Победы и окончание Второй мировой войны. В наступившем году продолжаем работу по раскрытию информации о военных преступлениях, совершенных в середине XX века, в том числе японскими милитаристами», — указала дипломат.

Захарова уточнила, что речь идет о японских военных, которые в годы войны и даже после капитуляции намеренно сдавались в плен Красной армии, чтобы вести диверсионную деятельность внутри СССР. Она добавила, что среди ряда преступников есть даже те, кто отправлял людей на проведение над ними опытов в «отряд 731» — отряд вооруженных сил Японии времен Второй мировой, который ставил эксперименты над живыми людьми.

В мае прошлого года Генпрокуратура России отменила ряд заключений о реабилитации подданных Японии, осужденных за шпионаж против СССР в 1950 и 1951 году. В надзорном ведомстве сочли, что те решения были приняты необоснованно на волне массовой реабилитации жертв политических репрессий в 1989 году. Впервые об отмене реабилитации японских милитаристов накануне 9 Мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.