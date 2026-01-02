Реклама

МИД России опубликовал список японских военных Второй мировой с отмененной реабилитацией

Захарова: МИД опубликовал список японских военных, кому отменили реабилитацию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МИД России опубликовал список японских преступников времен Второй мировой войны, чья реабилитация была отменена по решению Генпрокуратуры. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В 2025 [году] мы отмечали знаменательную дату — 80-летие Великой Победы и окончание Второй мировой войны. В наступившем году продолжаем работу по раскрытию информации о военных преступлениях, совершенных в середине XX века, в том числе японскими милитаристами», — указала дипломат.

Захарова уточнила, что речь идет о японских военных, которые в годы войны и даже после капитуляции намеренно сдавались в плен Красной армии, чтобы вести диверсионную деятельность внутри СССР. Она добавила, что среди ряда преступников есть даже те, кто отправлял людей на проведение над ними опытов в «отряд 731» — отряд вооруженных сил Японии времен Второй мировой, который ставил эксперименты над живыми людьми.

В мае прошлого года Генпрокуратура России отменила ряд заключений о реабилитации подданных Японии, осужденных за шпионаж против СССР в 1950 и 1951 году. В надзорном ведомстве сочли, что те решения были приняты необоснованно на волне массовой реабилитации жертв политических репрессий в 1989 году. Впервые об отмене реабилитации японских милитаристов накануне 9 Мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

