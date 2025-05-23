В России отменили реабилитацию осужденных за шпионаж японцев. Почему их больше не считают жертвами сталинских репрессий?

Генпрокуратура отменила реабилитацию осужденных 75 лет назад японских шпионов

Генпрокуратура РФ отменила ряд заключений о реабилитации подданных Японии, осужденных за шпионаж против СССР в 1950 и 1951 году. В надзорном ведомстве сочли, что те решения были приняты необоснованно на волне массовой реабилитации жертв политических репрессий в 1989 году. Впервые об отмене реабилитации японцев накануне 9 Мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова — однако процесс пересмотра заключений о реабилитации продолжается до сих пор. В причинах такого решения Генпрокуратуры разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

11 японских шпионов осудили в СССР в 1950 году

Подданные Японии, как установили следствие и суд, после окончания Второй мировой войны много лет занимались шпионажем против Советского Союза.

Часть из них входила в экипаж рыболовецкой шхуны «Миюки Мару» и пользовалась документами на разные фамилии. Другие под видом обычных рабочих действовали на предприятиях народного хозяйства советского Сахалина.

Все они нелегально проникли на территорию СССР, где занимались сбором военной и военно-экономической информации о системе обороны на Дальнем Востоке, главным образом на Сахалине и Курильских островах. Полученные сведения шпионы передавали как разведке Генштаба Японии, так и спецслужбам США и Великобритании.

Подданные Японии, осужденные за шпионаж в 1950 и 1951 году: справка «Ленты.ру» Цури Хисао (он же Айкава Хисао, Акита Коотаро (Котаро)), 1918 года рождения, уроженец города Холмск (Маока) Сахалинской области, до ареста проживал в городе Отару на острове Хоккайдо (Япония). Осужден на 25 лет 26 августа 1950 года. Наката Дзиничи, (он же Такасима Дзиничи, Окато Киомичи и Окано Сейдво), 1907 года рождения, уроженец села Екаичи префектуры Тояма (Япония), до ареста проживал в деревне Ому (Хоккайдо). Осужден на 25 лет 26 августа 1950 года. Ямадзаки Кенсей, 1923 года рождения, уроженец города Иокосука префектуры Канагава (Япония), до ареста проживал в городе Абасири (Хоккайдо). Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года. Мацухаси Есигоро, 1909 года рождения, уроженец деревни Хадачи префектуры Акита (Япония), до ареста проживал в городе Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года. Кавамура Синго, 1918 года рождения, уроженец деревни Савами префектуры Акита, до ареста проживал в городе Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года. Тодзио Есиичи, 1927 года рождения, уроженец и житель города Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года. Тамаоки Сейкацу, 1925 года рождения, уроженец и житель города Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года. Ивасаки Иоичи, 1900 года рождения, уроженец уезда Судзу на острове Хонсю (Япония). Осужден на восемь лет 8 февраля 1947 года. Сугияма Кюдзиро, 1912 года рождения, уроженец поселка Масарикаппу уезда Ацыта (Хоккайдо), поданный Японии, до ареста проживал в городе Обихиро (Хоккайдо). Осужден на 25 лет 17 марта 1951 года. Хаясиста Коокичи, 1924 года рождения, уроженец города Немуро (Хоккайдо), подданный Японии, солдат 2 разряда пехотного полка японской армии, до ареста проживал в поселке Оннемото уезда Немуро. Осужден на 25 лет 17 марта 1951 года. Хаясиста Сигеру, 1926 года рождения, уроженец острова Суйсио (Малая Курильская гряда), подданный Японии, до ареста проживал в поселке Оннемото. Осужден на 25 лет 17 марта 1951 года.

Деятельность японских шпионов органы госбезопасности пресекли в 1949 и в 1950 годах. На следствии все они были изобличены в противоправной деятельности и приговорены Особыми Совещаниями НКВД по статье 58-6 («Шпионаж») УК РСФСР (1926 года) к срокам от 15 до 25 лет лишения свободы.

По данным Генпрокуратуры, во время следствия были получены неопровержимые доказательства того, что Хисао Цури и Дзиничи Наката при участии Кенсея Ямадзаки, Есигоро Мацухаси, Синго Кавамура, Есиичи Тодзио и Сейкацу Тамаоки в октябре 1949 года были переброшены на остров Сахалин с целью сбора разведданных.

Иочи Ивасаки был резидентом, который в 1943-1945 годах сообщал разведкам враждебных стран известные ему сведения о Северном Сахалине

А Кюдзиро Сугияма в 1949-1950 годах при содействии братьев Хаясиста, Коокичи и Сигеру неоднократно проникал на территорию Советского Союза и также занимался сбором сведений разведывательного характера.

Реабилитацию японских шпионов признали необоснованной

В период массовой реабилитации жертв политических репрессий в 1989 году все 11 граждан Японии, осужденных в 1950 и 1951 годах, были реабилитированы, хотя оснований для этого не было. Как рассказали «Ленте.ру» в Генпрокуратуре, при проверке материалов было установлено, что японцы преследовались вовсе не за политические убеждения.

Их социальное происхождение и национальность также не являлись основанием привлечения к уголовной ответственности. Им вменялись конкретные уголовные преступления, доказательства совершения которых в уголовном деле представлены в полном объеме Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как отметили в Генпрокуратуре, в законодательстве РФ прописано, что лица, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в шпионаже, реабилитации не подлежат.

В связи с этим в 2025 году решения о реабилитации, принятые в 1989 году, были отменены Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

К слову, деятельности этой сети японской военной разведки посвящена одна из документальных книг серии «Из архивов СМЕРШ», которая называется «Шхуна "Миюки Мару"».

Генпрокуратура отменила реабилитацию граждан Австрии и Германии

В Генпрокуратуре подчеркнули, что ранее решения об отмене необоснованных актов о реабилитации были приняты в отношении граждан других государств — в частности, Австрии и Германии.

Иозеф Фройденштейн (Австрия)

Находясь на службе германской армии в чине фельдфебеля, в феврале 1943 года на территории Смоленской области Иозеф Фройденштейн участвовал в аресте и отправке в Германию до 200 мирных советских граждан, из которых шестерых лишили жизни.

В марте 1944 года в Могилевской области (Белоруссия) Фройденштейн руководил арестом 900 мирных жителей, из которых около 200 человек были переданы на принудительные работы по строительству оборонительных сооружений для фашистов, а до 30 мирных граждан лишили жизни.

Фройденштейн лично отправил на тот свет до восьми человек

В марте 1944 года в Витебской области он участвовал в рейдах против партизан, которые унесли до 300 жизней.

Иозеф Унгер (Австрия)

Последовательно состоя в чинах унтер-вахмистра, вахмистра и обер-вахмистра жандармерии, австриец Иозеф Унгер участвовал в арестах советских граждан и их угоне в Германию. Он возглавлял жандармскую команду, которая совместно с комендатурой весной 1942 года в Киевской области арестовала около 300 евреев — их дальнейшая судьба неизвестна.

Отто Каапка, Карл Пайн, Франц Лангкау и Эрнст Томас (Германия)

Четверо подданных Германии в составе 4-й батареи 3-го зенитного дивизиона третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова» участвовали в карательных операциях и массовых преступлениях против мирного населения, разрушали и уничтожали населенные пункты, а также угоняли советских граждан в Германию на рабский труд.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в своих показаниях Каапка, Пайн, Лангкау и Томас подробно изложили обстоятельства службы в германской армии, в том числе события сентября 1943 года при отступлении и проведении операции «Выжженная земля». В ходе нее все населенные пункты, которые оставляли части германской армии, подлежали уничтожению.

При оставлении села Рублевка Полтавской области они выгоняли местных жителей из домов и поджигали вместе со всем имуществом. Также были уничтожены населенные пункты Колотаево, Васильевка и Старые Сенжары, в котором Каапка вместе с Пайном выстрелами в затылок лишили жизни пять человек, пытавшихся уклониться от отправки в Германию Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Иоган Браунсберг (Германия)

Являясь военнослужащим управления лагеря, Иоган Браунсберг учинял зверства над советскими военнопленными, которые содержались полураздетыми и голодными в холодных сараях, что способствовало возникновению массовых заболеваний и смертности.

Пленных еврейской национальности в лагере расстреливали

Фройденштейн, Унгер, Каапка, Пайн, Лангкау и Томас были реабилитированы в 1992 году, а решения об отмене реабилитации были приняты в 2021 и 2024 годах. Адам Браунберг был реабилитирован в 2003 году, это решение отменено в 2023 году.

Во всех случаях основанием для отмены реабилитации стало то, что осужденные Особыми Совещаниями преследовались обоснованно и не за политические, религиозные убеждения или за социальное происхождение, а за конкретные действия, по законодательству любой страны являющиеся уголовно наказуемыми.

Все решения приняты после внимательного и тщательного изучения архивных уголовных дел Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

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По данным «Ленты.ру», за последние два года Генпрокуратура добилась отмены постановлений о реабилитации более четырех тысяч человек. Все они ранее были признаны пострадавшими от политических репрессий, однако в ходе проведенных проверок выяснилось, что среди таких людей оказались эсэсовцы, полицаи, каратели, а также резиденты разведок стран германо-итало-японской оси.

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