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00:01, 23 мая 2025Силовые структурыЭксклюзив

В России отменили реабилитацию осужденных за шпионаж японцев. Почему их больше не считают жертвами сталинских репрессий?

Генпрокуратура отменила реабилитацию осужденных 75 лет назад японских шпионов
Игорь Надеждин
Игорь Надеждин (Специальный корреспондент отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Генпрокуратура РФ отменила ряд заключений о реабилитации подданных Японии, осужденных за шпионаж против СССР в 1950 и 1951 году. В надзорном ведомстве сочли, что те решения были приняты необоснованно на волне массовой реабилитации жертв политических репрессий в 1989 году. Впервые об отмене реабилитации японцев накануне 9 Мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова — однако процесс пересмотра заключений о реабилитации продолжается до сих пор. В причинах такого решения Генпрокуратуры разбирался корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

11 японских шпионов осудили в СССР в 1950 году

Подданные Японии, как установили следствие и суд, после окончания Второй мировой войны много лет занимались шпионажем против Советского Союза.

Часть из них входила в экипаж рыболовецкой шхуны «Миюки Мару» и пользовалась документами на разные фамилии. Другие под видом обычных рабочих действовали на предприятиях народного хозяйства советского Сахалина.

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Все они нелегально проникли на территорию СССР, где занимались сбором военной и военно-экономической информации о системе обороны на Дальнем Востоке, главным образом на Сахалине и Курильских островах. Полученные сведения шпионы передавали как разведке Генштаба Японии, так и спецслужбам США и Великобритании.

Подданные Японии, осужденные за шпионаж в 1950 и 1951 году: справка «Ленты.ру»

  1. Цури Хисао (он же Айкава Хисао, Акита Коотаро (Котаро)), 1918 года рождения, уроженец города Холмск (Маока) Сахалинской области, до ареста проживал в городе Отару на острове Хоккайдо (Япония). Осужден на 25 лет 26 августа 1950 года.
  2. Наката Дзиничи, (он же Такасима Дзиничи, Окато Киомичи и Окано Сейдво), 1907 года рождения, уроженец села Екаичи префектуры Тояма (Япония), до ареста проживал в деревне Ому (Хоккайдо). Осужден на 25 лет 26 августа 1950 года.
  3. Ямадзаки Кенсей, 1923 года рождения, уроженец города Иокосука префектуры Канагава (Япония), до ареста проживал в городе Абасири (Хоккайдо). Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года.
  4. Мацухаси Есигоро, 1909 года рождения, уроженец деревни Хадачи префектуры Акита (Япония), до ареста проживал в городе Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года.
  5. Кавамура Синго, 1918 года рождения, уроженец деревни Савами префектуры Акита, до ареста проживал в городе Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года.
  6. Тодзио Есиичи, 1927 года рождения, уроженец и житель города Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года.
  7. Тамаоки Сейкацу, 1925 года рождения, уроженец и житель города Абасири. Осужден на 15 лет 26 августа 1950 года.
  8. Ивасаки Иоичи, 1900 года рождения, уроженец уезда Судзу на острове Хонсю (Япония). Осужден на восемь лет 8 февраля 1947 года.
  9. Сугияма Кюдзиро, 1912 года рождения, уроженец поселка Масарикаппу уезда Ацыта (Хоккайдо), поданный Японии, до ареста проживал в городе Обихиро (Хоккайдо). Осужден на 25 лет 17 марта 1951 года.
  10. Хаясиста Коокичи, 1924 года рождения, уроженец города Немуро (Хоккайдо), подданный Японии, солдат 2 разряда пехотного полка японской армии, до ареста проживал в поселке Оннемото уезда Немуро. Осужден на 25 лет 17 марта 1951 года.
  11. Хаясиста Сигеру, 1926 года рождения, уроженец острова Суйсио (Малая Курильская гряда), подданный Японии, до ареста проживал в поселке Оннемото. Осужден на 25 лет 17 марта 1951 года.

Деятельность японских шпионов органы госбезопасности пресекли в 1949 и в 1950 годах. На следствии все они были изобличены в противоправной деятельности и приговорены Особыми Совещаниями НКВД по статье 58-6 («Шпионаж») УК РСФСР (1926 года) к срокам от 15 до 25 лет лишения свободы.

По данным Генпрокуратуры, во время следствия были получены неопровержимые доказательства того, что Хисао Цури и Дзиничи Наката при участии Кенсея Ямадзаки, Есигоро Мацухаси, Синго Кавамура, Есиичи Тодзио и Сейкацу Тамаоки в октябре 1949 года были переброшены на остров Сахалин с целью сбора разведданных.

Иочи Ивасаки был резидентом, который в 1943-1945 годах сообщал разведкам враждебных стран известные ему сведения о Северном Сахалине

А Кюдзиро Сугияма в 1949-1950 годах при содействии братьев Хаясиста, Коокичи и Сигеру неоднократно проникал на территорию Советского Союза и также занимался сбором сведений разведывательного характера.

Реабилитацию японских шпионов признали необоснованной

В период массовой реабилитации жертв политических репрессий в 1989 году все 11 граждан Японии, осужденных в 1950 и 1951 годах, были реабилитированы, хотя оснований для этого не было. Как рассказали «Ленте.ру» в Генпрокуратуре, при проверке материалов было установлено, что японцы преследовались вовсе не за политические убеждения.

Их социальное происхождение и национальность также не являлись основанием привлечения к уголовной ответственности. Им вменялись конкретные уголовные преступления, доказательства совершения которых в уголовном деле представлены в полном объеме

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как отметили в Генпрокуратуре, в законодательстве РФ прописано, что лица, обоснованно осужденные судами, а также подвергнутые наказаниям по решению несудебных органов, в делах которых имеются достаточные доказательства по обвинению в шпионаже, реабилитации не подлежат.

В связи с этим в 2025 году решения о реабилитации, принятые в 1989 году, были отменены

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

К слову, деятельности этой сети японской военной разведки посвящена одна из документальных книг серии «Из архивов СМЕРШ», которая называется «Шхуна "Миюки Мару"».

Генпрокуратура отменила реабилитацию граждан Австрии и Германии

В Генпрокуратуре подчеркнули, что ранее решения об отмене необоснованных актов о реабилитации были приняты в отношении граждан других государств — в частности, Австрии и Германии.

Иозеф Фройденштейн (Австрия)

Находясь на службе германской армии в чине фельдфебеля, в феврале 1943 года на территории Смоленской области Иозеф Фройденштейн участвовал в аресте и отправке в Германию до 200 мирных советских граждан, из которых шестерых лишили жизни.

В марте 1944 года в Могилевской области (Белоруссия) Фройденштейн руководил арестом 900 мирных жителей, из которых около 200 человек были переданы на принудительные работы по строительству оборонительных сооружений для фашистов, а до 30 мирных граждан лишили жизни.

Фройденштейн лично отправил на тот свет до восьми человек

В марте 1944 года в Витебской области он участвовал в рейдах против партизан, которые унесли до 300 жизней.

Иозеф Унгер (Австрия)

Последовательно состоя в чинах унтер-вахмистра, вахмистра и обер-вахмистра жандармерии, австриец Иозеф Унгер участвовал в арестах советских граждан и их угоне в Германию. Он возглавлял жандармскую команду, которая совместно с комендатурой весной 1942 года в Киевской области арестовала около 300 евреев — их дальнейшая судьба неизвестна.

Отто Каапка, Карл Пайн, Франц Лангкау и Эрнст Томас (Германия)

Четверо подданных Германии в составе 4-й батареи 3-го зенитного дивизиона третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова» участвовали в карательных операциях и массовых преступлениях против мирного населения, разрушали и уничтожали населенные пункты, а также угоняли советских граждан в Германию на рабский труд.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в своих показаниях Каапка, Пайн, Лангкау и Томас подробно изложили обстоятельства службы в германской армии, в том числе события сентября 1943 года при отступлении и проведении операции «Выжженная земля». В ходе нее все населенные пункты, которые оставляли части германской армии, подлежали уничтожению.

При оставлении села Рублевка Полтавской области они выгоняли местных жителей из домов и поджигали вместе со всем имуществом. Также были уничтожены населенные пункты Колотаево, Васильевка и Старые Сенжары, в котором Каапка вместе с Пайном выстрелами в затылок лишили жизни пять человек, пытавшихся уклониться от отправки в Германию

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Иоган Браунсберг (Германия)

Являясь военнослужащим управления лагеря, Иоган Браунсберг учинял зверства над советскими военнопленными, которые содержались полураздетыми и голодными в холодных сараях, что способствовало возникновению массовых заболеваний и смертности.

Пленных еврейской национальности в лагере расстреливали

Фройденштейн, Унгер, Каапка, Пайн, Лангкау и Томас были реабилитированы в 1992 году, а решения об отмене реабилитации были приняты в 2021 и 2024 годах. Адам Браунберг был реабилитирован в 2003 году, это решение отменено в 2023 году.

Во всех случаях основанием для отмены реабилитации стало то, что осужденные Особыми Совещаниями преследовались обоснованно и не за политические, религиозные убеждения или за социальное происхождение, а за конкретные действия, по законодательству любой страны являющиеся уголовно наказуемыми.

Все решения приняты после внимательного и тщательного изучения архивных уголовных дел

Пресс-служба Генпрокуратуры РФ

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По данным «Ленты.ру», за последние два года Генпрокуратура добилась отмены постановлений о реабилитации более четырех тысяч человек. Все они ранее были признаны пострадавшими от политических репрессий, однако в ходе проведенных проверок выяснилось, что среди таких людей оказались эсэсовцы, полицаи, каратели, а также резиденты разведок стран германо-итало-японской оси.

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