Раскрыто количество согласных на территориальные потери украинцев

КМИС: 33 процента украинцев готовы к определенным территориальным потерям

Киевский международный институт социологии (КМИС) раскрыл количество согласных на определенные территориальные потери украинцев. Об этом институт сообщил на своем сайте.

По данным соцопроса, количество граждан Украины, которые готовы на территориальные уступки для урегулирования конфликта, увеличилось втрое с 2022 года и составило 33 процента в 2025 году.

В год начала СВО на такое решение были согласны лишь 10 процентов украинцев. Уточняется, что аналитики опросили 1001 респондента с 26 по 29 декабря 2025 года.

