14:22, 2 января 2026Бывший СССР

Раскрыто количество согласных на территориальные потери украинцев

КМИС: 33 процента украинцев готовы к определенным территориальным потерям
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киевский международный институт социологии (КМИС) раскрыл количество согласных на определенные территориальные потери украинцев. Об этом институт сообщил на своем сайте.

По данным соцопроса, количество граждан Украины, которые готовы на территориальные уступки для урегулирования конфликта, увеличилось втрое с 2022 года и составило 33 процента в 2025 году.

В год начала СВО на такое решение были согласны лишь 10 процентов украинцев. Уточняется, что аналитики опросили 1001 респондента с 26 по 29 декабря 2025 года.

Ранее военнослужащий ВСУ попал в плен к российской группировке под Красноармейском и раскрыл подробности своей мобилизации. Он объяснил, почему не хочет возвращаться на Украину.

