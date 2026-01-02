Реклама

Бывший СССР
09:47, 2 января 2026Бывший СССР

Отправившийся за грибами украинец оказался мобилизован и попал в плен

Пленный военнослужащий ВСУ Литкин был мобилизован по дороге за грибами
Марк Успенский
Фото: Stringer / Reuters

Военнослужащий ВСУ попал в плен к российской группировке под Красноармейском и раскрыл подробности своей мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал пленный Владимир Литкин военным «Центра», он был мобилизован представителями территориального центра комплектования в 200 метрах от своего дома по дороге за грибами. Мужчина добавил, что не хочет возвращаться на Украину из-за политики властей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. После попадания в здание начался пожар, жертвами, по последним данным, стали 27 человек. Десять пострадавших госпитализировали в Крым.

