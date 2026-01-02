Реклама

Зеленский назвал преемника Ермака

Зеленский: Буданов возглавит офис президента Украины вместо Ермака
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) займет должность главы офиса президента Украины вместо Андрея Ермака, покинувшего должность из-за коррупционного скандала. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить офис президента Украины (...). Кирилл имеет необходимый опыт (...) и достаточную силу для достижения результатов», — отметил политик.

Зеленский также добавил, что глава ГУР имеет опыт работы в «вопросах безопасности и на дипломатическом треке». По его словам, эти навыки очень нужны для нового главы офиса президента.

28 ноября прошлого года Зеленский уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Его уход с поста связали с расследованием масштабного коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича. Бывший партнер президента, успевший бежать из страны, оказался организатором схемы, благодаря которой высокопоставленные чиновники и министры похитили свыше 100 миллионов долларов на энергетических и оборонных проектах. Скандал также нанес удар по отношениям Киева со странами Европы и США.

