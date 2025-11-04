На НТВ выходит новое музыкальное шоу «Браво! Бис!». Чем оно удивит зрителей?

8 ноября на телеканале НТВ состоится премьера нового музыкального проекта «Браво! Бис!». Это большое возвращение звезд прошлых лет — финалистов, победителей и просто ярких участников популярных вокальных конкурсов, которые вновь выйдут на сцену, чтобы напомнить о себе и побороться за любовь зрителей.

Создатели проекта называют его вторым шансом для артистов, чьи имена когда-то звучали по всей стране. Теперь у них есть возможность не только спеть знакомые хиты, но и показать, как изменились их голоса, характеры и судьбы.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн признается, что идея шоу родилась из желания дать новую сцену тем, кто достоин перезапустить свою музыкальную карьеру и продемонстрировать все грани своего таланта. По его словам, «телевизионные шоу подарили нам много ярких голосов, но далеко не у всех судьба сложилась так, как они того заслуживают».

Так появилась мысль о проекте, где артисты смогут выступить на бис — с новым опытом и прежней страстью к музыке

В проекте примут участие 50 исполнителей, среди которых Алиса Вокс, Маргарита Позоян, Андрей Давинчи, Георгий Колдун, Эльмира Калимуллина, Григорий Юрченко, Денберел Ооржак, Брендон Стоун, Милана Пономаренко, Яна Габбасова, Хвича Лука и другие. Все они знакомы зрителю по другим телевизионным конкурсам и готовы вновь доказать, что достойны оваций.

Правила и интриги

Механика «Браво! Бис!» проста и честна: каждый участник выходит на сцену и исполняет песню. По итогам каждого выпуска дальше идут только четверо из десяти.

Чтобы пройти в следующий этап, нужно получить три «за» от членов жюри

А в полуфинале роль ведущей — Леры Кудрявцевой — станет особенно значимой: именно она наравне с судьями получит право выбрать одного из финалистов.

Кудрявцева говорит, что формат проекта очень ценен, потому что открывает дорогу к большой аудитории.

«На проекте я встретила удивительных ребят, которых раньше видела в других конкурсах, — признается она. — И теперь они получили заслуженный второй шанс».

В креслах жюри — мастера сцены

Судить конкурсантов будут те, кто сам прошел долгий путь к успеху: Игорь Крутой, Игорь Николаев, Валерия и Александр Панайотов. Это команда, где каждый знает, что за громкими аплодисментами стоит труд, упорство и смелость быть собой.

По словам Игоря Крутого, в основе проекта — желание дать артистам реальную возможность вернуться к публике: «Этот проект, его название — все нацелено на то, чтобы дать участникам второй шанс».

Композитор добавляет, что будет особенно рад, если конкурсанты исполнят не только известные хиты, но и собственные песни: «Это позволит увидеть, что они выросли как авторы».

Игорь Николаев отмечает, что «Браво! Бис!» ставит жюри в сложное положение: из десяти талантливых исполнителей нужно выбрать четверых. «Хотелось бы уйти от строгих правил формата, но, увы, это невозможно», — говорит он. По словам музыканта, в такие моменты все решает «коллективный разум и доверие между коллегами».

Валерия же признается, что шоу стало для нее настоящим открытием: «Иногда я думаю: как же так, почему этих людей мы не знаем? Уровень таланта у участников запредельно высокий». По словам певицы, зрители получат удовольствие, а артисты — новую аудиторию и уверенность в собственных силах.

Александр Панайотов считает, что «Браво! Бис!» заполняет нишу, которой давно не хватало: «Мы видели проекты для новичков, детей, людей старшего поколения, но не было формата для артистов, которые уже когда-то заявили о себе, а потом пропали с радаров».

Он добавляет, что в новом шоу «ничто не отвлекает от артиста и его вокала: люди выходят и поют».

Артисты возвращаются

Каждый участник воспринимает шоу по-своему. Для кого-то это реванш, для кого-то — новая глава в творческой биографии.

Музыкант Брендон Стоун, обладатель трех платиновых и двух золотых дисков, говорит, что давно не участвовал в конкурсах: «Сюда идут не ради победы, а ради удовольствия от выхода на сцену. Я решил доказать самому себе, что могу выступать еще лучше».

Он отмечает, что атмосфера на проекте спокойная и профессиональная, а критика мэтров только помогает стать лучше.

Григорий Юрченко, для которого музыкальный путь когда-то начался именно на НТВ, признается, что участие стало для него «встречей выпускников»: «Мы делимся новостями, вспоминаем прошлое, а на сцене снова ощущаем тот самый мандраж, как в первый раз».

Андрей Давинчи подчеркивает, что «Браво! Бис!» дает возможность поделиться опытом и показать свое творчество без ограничений. Он благодарен продюсерам за свободу выбора песен и говорит, что для него важно не соревноваться, а вдохновляться коллегами.

17-летняя Милана Пономаренко называет проект «битвой сильнейших»: «Мне важно слышать профессиональное мнение, особенно когда в жюри сидят настоящие легенды».

Финалист и победитель других вокальных шоу Денберел Ооржак считает, что участие в проекте стало для него «возможностью развить таланты и познакомиться с потрясающими людьми».

Не осталась равнодушной и Яна Габбасова, она признается, что долго сомневалась, стоит ли идти, но теперь уверена: не зря решилась. По ее словам, «на съемочной площадке царит уважение, все нацелены на то, чтобы твое выступление прошло на высшем уровне».

Эмоции зашкаливают

Несмотря на формат конкурса, на проекте нет духа соперничества. Артисты поддерживают друг друга, делятся советами и аплодируют коллегам после выступления.

По словам Хвичи Луки, на площадке царит «атмосфера дружелюбная, несмотря на плотный график и волнение».

Андрей Давинчи добавляет: «У нас нет чувства конкуренции, потому что мы соревнуемся только с самими собой».

На бис — значит, по-настоящему

Каждый выпуск — это история о возвращении, эмоциях и вере в музыку.

Зрителей ждет мощный вокал, неожиданные номера и искренние признания

«Браво! Бис!» — это не просто конкурс, а проект о возвращении, преодолении и любви к сцене. Его герои — артисты, которые когда-то уже слышали «Браво!» и теперь готовы заслужить новое громкое «Бис!».

Премьера состоится 8 ноября в 21:00 на телеканале НТВ.

