06:00, 21 ноября 2025Из жизни

Брат короля Карла III приводил в Букингемский дворец секс-работниц

Юлия Юткина
Фото: Toby Melville / Reuters

Брат короля Карла III, бывший принц Эндрю приводил в Букингемский дворец секс-работниц и проводил с ними время в собственных покоях. Об этом Daily Mirror рассказал бывший охранник британской королевской семьи Пол Пейдж.

Пейдж обеспечивал безопасность членов королевской семьи с 1998 по 2004 год. По его словам, в одно из его дежурств охрана получила приказ пропустить такси с ними во внутренний двор без досмотра. Однако офицеры все равно остановили машину.

В такси охранники увидели Эндрю и двух женщин в коротких юбках и топиках с глубоким вырезом. Как вспоминает Пейдж, они хихикали с принцем и выглядели так, будто были пьяны. Их пропустили внутрь. Коллеги Пейджа заявили, что Эндрю приехал с проститутками.

Женщины вышли из дворца только спустя час. Охрана хотела проследить за ними, однако их сопровождал сам принц. Он проводил женщин до улицы Бэкингем-Гейт и простоял с ними на обочине около 10 минут, пока не посадил их в такси. По словам Пейджа, это было грубым нарушением протокола поведения королевских особ. «Любой мог схватить его или увидеть», — объяснил он.

Эндрю много лет преследовали обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними девушками. Самый громкий скандал такого рода связан с американкой Вирджинией Робертс-Джуффре: она утверждала, что в 17 лет ее заставили заниматься сексом с принцем. Чтобы избежать допроса под присягой, Эндрю согласился выплатить ей 12 миллионов фунтов стерлингов. Многие считали, что тем самым он фактически признал вину.

Из-за скандала принца отстранили от выполнения обязанностей старшего члена королевской семьи, а позже лишили большей части титулов и званий. Перед выходом мемуаров Робертс-Джуффре принц добровольно отказался от титула герцога.

