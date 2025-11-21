Мир
05:45, 21 ноября 2025Мир

В США рассказали об «устаревшей страшилке» Запада о России

Эксперт Фримен: Западу нужно задуматься о новом контексте отношений с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Сегодня на Западе бездумно эксплуатируют устаревшую страшилку о якобы «российской угрозе». Установка холодной войны «рассматривать русских как монстров процветает в европейской психологии», заявил бывший замминистра обороны по вопросам международной безопасности США Чэс Фримен в интервью профессору Гленну Дизену на его YouTube-канале.

«Она (установка — прим. "Ленты.ру") эксплуатируется при отсутствии у Запада стратегического плана — сами выбрали себе врага и сами на него указали», — посетовал эксперт.

Помимо этого, европейцы обеспокоены тем, не подошла ли к концу американская защита, которой они пользовались 80 лет. А это значит, «что им придется противостоять русским самостоятельно», объяснил Фримен.

Неспособность к глобальному мышлению и антироссийская позиция, по мнению дипломата, мешают Европе обрести хоть какую-то степень самостоятельности на международной арене.

Ранее издание Politico написало, что детали американского плана по урегулированию конфликта на Украине встревожили европейских союзников. В Европе высказывают опасения, что Вашингтон «может пойти на уступки» Москве ради скорейшего окончания конфликта.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что слова канцлера Германии Фридриха Мерца показывают, что он не извлек уроки Второй мировой войны.

