Девушка выполнила странную просьбу парня на свидании и озолотилась

Пользовательница Reddit с ником One-Persimmon-3644 рассказала о том, как одно свидание с парнем изменило ее жизнь. После совместного ужина тот признался, что у него есть необычный фетиш.

«Он вдруг спросил, не хотела бы я когда-нибудь надеть накладной живот. Я подумала, что он шутит, но он как-то странно смутился и признался, что у него слабость к беременным женщинам. Я почему-то согласилась. У него дома нашелся даже силиконовый накладной живот! Он попросил меня надеть его и посидеть с ним немного. Я сделала это. Он обращался со мной так, будто я действительно жду от него ребенка: приносил мне вещи, просил сесть, каждые пять минут спрашивал, не нужна ли мне вода», — написала девушка.

При этом мужчину не интересовал секс с ней, а перед уходом он спросил, может ли оставить ее контакт другим людям с этим же фетишем. Он уточнил. что те могут платить за то, что она будет носить накладной живот. Девушка решила попробовать.

«А теперь мне платят за то, чтобы я надевала накладной живот и встречалась с этими парнями, чтобы просто попить кофе, погулять, да что угодно. Иногда они просят меня взять что-нибудь слишком тяжелое, чтобы потом подскочить и остановить меня. Или оставляют что-нибудь на полу, чтобы посмотреть, как я с трудом буду за этим наклоняться. Однажды один парень даже попросил меня убрать пятнышко на полу кухни, а сам рассматривал, как я попытаюсь встать на колени с животом», — написала автор.

Она добавила, что зарабатывает таким образом приличные деньги, причем ей не приходится заниматься сексом со своими нанимателями. Ее друзья из повседневной жизни даже не догадываются, что в свободное время она разгуливает по городу, имитируя седьмой месяц беременности.

Ранее другие пользователи Reddit раскрыли самые странные фетиши, с которыми им приходилось сталкиваться. Например, одна пользовательница призналась, что у ее бывшего парня была мечта о сексе с женщинами с ограниченными физическими возможностями.