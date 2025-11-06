Забота о себе
21:02, 6 ноября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины раскрыли самые странные фетиши

Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины вспомнили о фетишах друзей и партнеров, которые считают самыми странными. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка рассказала, что у нее был друг, который подписался на посвященный футфетишизму аккаунт.

Он доплачивает девушке за фото в обуви, которую ей покупает. Заставляет ее наступать на что-то вроде арахисового масла и очень медленно вытаскивать ногу, чтобы та стала липкой. Но работает только в том случае, если это те туфли, которые он ей присылает

According_Sample_141пользовательница Reddit

Другой мужчина вспомнил о по-настоящему пугающем фетише сексуальной партнерши.

После секса я лежал в постели, а она пошла в ванную. По возвращении она держала в руках 25-сантиметровый кухонный нож и водила им по своей груди. Потом спросила, нравятся ли мне игры с ножами, и я выругался. Уровень адреналина сильно подскочил, когда я подумал, что пора прощаться с жизнью

xo_theweekdyпользователь Reddit
Еще одна пользовательница призналась, что у ее бывшего парня был фетиш о сексе с женщинами с ограниченными физическими возможностями.

Рассказывал, что мечтает о сексе с женщинами, у которых нет ног, то есть с теми, у кого уже были ампутированы ноги и все зажило — это никак не связано с запекшейся кровью

OpalPuffпользовательница Reddit

Ранее пользователи сети раскрыли секс-тайны, которыми с ними поделились друзья или партнеры. Одна девушка вспомнила рассказ подруги о специфической потребности ее нового партнера, касающейся стимуляции сосков.

