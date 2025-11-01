Пользователи сети раскрыли самые сокровенные секс-тайны своих друзей

Пользователи сети раскрыли секс-тайны, которыми с ними поделились друзья или их партнеры. Истории мужчины и женщины рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка вспомнила рассказ подруги о специфической потребности ее нового партнера.

Подруга немного перебрала с выпивкой и призналась, что ее новый парень не сможет достичь оргазма, пока она не поиграет с его сосками. Она хихикала по этому поводу и заверяла, что не сможет продолжать отношения и не знает, как порвать с ним, ведь она не могла воспринимать его всерьез. Теперь они женаты. Надеюсь, чуваку регулярно крутят соски Ask_about_HolyGhost пользовательница Reddit

Другая узнала, что ее однокурсник перенес неудачную операцию по увеличению пениса.

У меня был случайный разговор с девушкой, с которой он пытался переспать. По ее словам, несмотря на то, что член был большим, он был очень странной формы и имел очень неудобный изгиб theonlybuster пользовательница Reddit

Один мужчина рассказал о друге, считающем свой фетиш тайной.

У моего приятеля есть фут-фетиш, о котором, как он думает, никто не знает. За исключением того факта, что он приударяет за большинством своих (наших) подруг и каждый раз намекает им на это. Рассылка фотографий ног в розовых пушистых носочках говорит сама за себя, но он почему-то этого не осознает kage1414 пользователь Reddit

