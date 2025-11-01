Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:11, 1 ноября 2025Забота о себе

Пользователи сети раскрыли самые сокровенные секс-тайны своих друзей

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pxhere

Пользователи сети раскрыли секс-тайны, которыми с ними поделились друзья или их партнеры. Истории мужчины и женщины рассказали в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка вспомнила рассказ подруги о специфической потребности ее нового партнера.

Подруга немного перебрала с выпивкой и призналась, что ее новый парень не сможет достичь оргазма, пока она не поиграет с его сосками. Она хихикала по этому поводу и заверяла, что не сможет продолжать отношения и не знает, как порвать с ним, ведь она не могла воспринимать его всерьез. Теперь они женаты. Надеюсь, чуваку регулярно крутят соски

Ask_about_HolyGhostпользовательница Reddit

Другая узнала, что ее однокурсник перенес неудачную операцию по увеличению пениса.

У меня был случайный разговор с девушкой, с которой он пытался переспать. По ее словам, несмотря на то, что член был большим, он был очень странной формы и имел очень неудобный изгиб

theonlybusterпользовательница Reddit

Один мужчина рассказал о друге, считающем свой фетиш тайной.

У моего приятеля есть фут-фетиш, о котором, как он думает, никто не знает. За исключением того факта, что он приударяет за большинством своих (наших) подруг и каждый раз намекает им на это. Рассылка фотографий ног в розовых пушистых носочках говорит сама за себя, но он почему-то этого не осознает

kage1414пользователь Reddit

Ранее пользователи сети назвали способы вычислить по поступкам и словам человека, разлюбившего своего партнера. Некоторые посоветовали обращать внимание на то, как человек ведет себя при других людях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пентагон одобрил поставку Киеву дальнобойных ракет Tomahawk. Теперь решение за Трампом

    В Швеции не нашли виновных в нападениях на посольство и торгпредство России

    Большие потери ВСУ под Красноармейском объяснили

    Пропустивший брифинг с Зеленским глава ГУР Украины обнаружился под Покровском

    Варламову подарили трусы с особым кармашком

    Оппозиция решила обвинить Зеленского в подрыве безопасности Украины

    Пользователи сети раскрыли самые сокровенные секс-тайны своих друзей

    Сенатор тайно сняла секс подчиненной с женатым мужчиной и попала под суд

    Android оказалась безопаснее iOS

    На Украине удивились отсутствию главы ГУР на брифинге с Зеленским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости