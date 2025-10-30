Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 30 октября 2025Забота о себе

Названы способы вычислить разлюбившего партнера

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Пользователи сети назвали способы вычислить по поступкам и словам человека, разлюбившего своего партнера. Опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые посоветовали обращать внимание на то, как человек ведет себя при других людях. По их мнению, если он унижает своего партнера при свидетелях под видом шутки, это говорит об отсутствии любви в отношениях.

Моя девушка заставляла меня чувствовать себя глупым или ничтожным перед ее друзьями просто из-за какого-то извращенного желания получить от них одобрение

TheWally69пользователь Reddit

Другие отметили, что о нелюбви может говорить невозможность поступиться своими желаниями ради желаний партнера.

Многие так уверены в себе и полны решимости установить границы в отношениях. И хотя я, безусловно, согласна с тем, что границы должны существовать, быть влюбленным — значит быть гибким при необходимости. Иногда бывает, что ты на дне, болен, иногда возникают проблемы, и нужна помощь партнера, чтобы справиться с ними. Многие мои друзья говорят партнерам: «Это твоя проблема, сам разбирайся», и я не могу взять в толк, зачем кто-то с ними остается

lineman77пользователь Reddit
Материалы по теме:
Что такое рефлексия простыми словами? Определение и виды рефлексии в психологии
Что такое рефлексия простыми словами?Определение и виды рефлексии в психологии
27 октября 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022

Кроме того, об отсутствии теплых чувств может говорить исчезновение необязательных знаков внимания.

Никаких маленьких подарков, комплиментов, вообще никаких усилий. Это не всегда очевидно, потому что люди все равно могут быть милыми, поддерживать любые ваши планы, быть хорошей компанией. Но они никогда ничего не инициируют

Ersatz8пользователь Reddit

Ранее зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках, которые поджидают во взрослой жизни. В частности, молодежь призвали помнить, что никогда не поздно начать что-то новое или сделать то, что человек всегда хотел сделать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский «Посейдон» назвали оружием Судного дня. Что известно об испытанном оружии и при чем тут Бельгия?

    Няня расправилась с 83-летним мужчиной, разделась и убежала

    На Западе сообщили Зеленскому плохую новость о поставках оружия

    В США сообщили о панике в украинских войсках

    Мобилизованный по дороге в храм солдат ВСУ захотел вернуться в церковь

    Над российским городом раздались взрывы

    Азербайджан ликвидировал представительство Би-би-си

    В Раде сделали признание о положении ВСУ в Красноармейске

    В Британии назвали сроки разгрома Украины

    В России высказались о судьбе французских военных после отправки на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости