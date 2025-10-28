Забота о себе
Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках взрослой жизни

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yiistocking / Shutterstock / Fotodom

Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках, которые поджидают во взрослой жизни. Советами они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Так, один из пользователей призвал молодежь помнить, что никогда не поздно начать что-то новое или сделать то, что человек всегда хотел сделать.

Начните новую карьеру, разорвите абьюзивные отношения, вернитесь в университет, разбейте сад и так далее. Да, идеальное время, вероятно, было много лет назад, но второе лучшее время — прямо сейчас

doglessinseattleпользователь Reddit

Также многие согласились с тем, что первая работа, на которую молодой человек устраивается после университета, может предопределить то, как сложится дальнейшая карьера.

Например, если вы получите степень по биологии, но при этом будете заниматься вопросами цепочки поставок в биокомпанию, то через некоторое время вам будет трудно найти работу в лаборатории. Внезапно весь ваш опыт будет сводиться к работе с цепочками поставок, а другие навыки атрофируются

open_reading_frameпользователь Reddit
Некоторые пользователи напомнили молодым людям о том, как важно следить за здоровьем и заниматься профилактикой различных заболеваний.

Пользуйтесь солнцезащитными кремами, не допускайте чрезмерных нагрузок, регулярно занимайтесь спортом, ешьте клетчатку, пейте воду и заботьтесь о зубах. Кровать должна быть одной из инвестиций — не обязательно супердорогой, но она должна быть самого лучшего качества, которое вы можете себе позволить

saintsithneyпользователь Reddit

Наконец, один из пользователей порекомендовал не копить долги по кредитам.

Удивительно, как быстро могут накапливаться долги, и, будучи молодым человеком, вы предполагаете, что запросто погасите их. На самом деле, если вы не будете осторожны, долг может стать неподъемным!

Riesroshiпользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

