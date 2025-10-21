Раскрыты тревожные признаки абьюзера

Мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

Моя бывшая была такой. Дошло до того, что, когда случалось что-то негативное, я вообще не беспокоился о реальной проблеме. Моей первой мыслью всегда было: «Боже мой. Что она собирается со мной сделать из-за этого? Я бы хотел сегодня просто выспаться». Она нервничала всю ночь и до самого утра, но, поскольку работала на своего отца, могла и прогулять. А у меня недосып стал настолько сильным, что в глазах двоилось, когда я умолял ее просто дать мне поспать. Она делала это намеренно, чтобы я чувствовал себя измотанным. Так было проще брать кредиты на мое имя или изменять GodOfDarkLaughter пользователь Reddit

Другие рассказали, что для них тревожным сигналом стали попытки партнеров отрезать их от привычного окружения.

Часто это звучит так: «Тебе вредно быть рядом с таким-то!» или «Они все тебя используют!» Или придумывают другие причины, почему тем или иным людям не следует быть рядом со мной Magicfuzz пользовательница Reddit

Один из пользователей рассказал, что его бывшая девушка начала проявлять эмоциональное насилие, сравнивая его с предыдущими партнерами.

Она раскритиковала всю мою одежду и купила мне новую, чтобы я одевался так, как ей нравилось. Как мигранту в Германии, мне пришлось заново изучать все — от языка до видов птиц, цветов, насекомых. Каждый раз, когда я совершал ошибку, она говорила: «Так грустно, что ты этого не понимаешь!», а любой мой успех, например, верное определение цветка, встречала словами: «Ну, это легко, не такое уж крутое достижение» NegroniSpritz пользователь Reddit

