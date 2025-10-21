Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:39, 21 октября 2025Забота о себе

Раскрыты тревожные признаки абьюзера

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Dmitrii Marchen / Globallookpress.com

Мужчины и женщины перечислили проявления абьюзивных партнеров, которые стали для них первыми «красными флагами» в отношениях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Некоторые пользователи порекомендовали обращать внимание на то, как человек реагирует на стрессовые ситуации.

Моя бывшая была такой. Дошло до того, что, когда случалось что-то негативное, я вообще не беспокоился о реальной проблеме. Моей первой мыслью всегда было: «Боже мой. Что она собирается со мной сделать из-за этого? Я бы хотел сегодня просто выспаться». Она нервничала всю ночь и до самого утра, но, поскольку работала на своего отца, могла и прогулять. А у меня недосып стал настолько сильным, что в глазах двоилось, когда я умолял ее просто дать мне поспать. Она делала это намеренно, чтобы я чувствовал себя измотанным. Так было проще брать кредиты на мое имя или изменять

GodOfDarkLaughterпользователь Reddit

Другие рассказали, что для них тревожным сигналом стали попытки партнеров отрезать их от привычного окружения.

Часто это звучит так: «Тебе вредно быть рядом с таким-то!» или «Они все тебя используют!» Или придумывают другие причины, почему тем или иным людям не следует быть рядом со мной

Magicfuzzпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«На грани сучки и хорошей девочки» Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
«На грани сучки и хорошей девочки»Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
25 ноября 2020
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие. Почему на самом деле это опасно для психики?
Люди раздувают в соцсетях личные проблемы, чтобы вызвать сочувствие.Почему на самом деле это опасно для психики?
13 декабря 2022

Один из пользователей рассказал, что его бывшая девушка начала проявлять эмоциональное насилие, сравнивая его с предыдущими партнерами.

Она раскритиковала всю мою одежду и купила мне новую, чтобы я одевался так, как ей нравилось. Как мигранту в Германии, мне пришлось заново изучать все — от языка до видов птиц, цветов, насекомых. Каждый раз, когда я совершал ошибку, она говорила: «Так грустно, что ты этого не понимаешь!», а любой мой успех, например, верное определение цветка, встречала словами: «Ну, это легко, не такое уж крутое достижение»

NegroniSpritzпользователь Reddit

Ранее женщины поделились озарениями, которые, по их мнению, пришли к ним слишком поздно. Многие пользовательницы признались, что для них открытием стала возможность проводить время наедине с собой так же весело, как с кем-то еще.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о переносе встречи Лаврова и Рубио. Как это скажется на переговорах Путина и Трампа?

    В Ленобласти объявили воздушную тревогу

    Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе

    Залужный рассказал о туманных гарантиях Запада по поддержке Украины

    Безопасность поездок россиян в Таиланд оценили после похищений иностранцев

    Еще в одном регионе начали вводить лимит на продажу бензина

    Доказано противовоспалительное свойство привычного растения

    Нарышкин рассказал о подготовке Британией диверсий в Балтийском и Черном морях

    В ЕС рассказали об «ухмылке сквозь зубы» из-за встречи Трампа и Путина

    На Украине высказались о прекращении переговоров об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости