Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:30, 16 октября 2025Забота о себе

Женщины поделились пришедшими к ним слишком поздно озарениями

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Ilona Kozhevnikova / Shutterstock / Fotodom  

Женщины поделились озарениями, которые, по их мнению, пришли к ним слишком поздно. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие пользовательницы признались, что для них открытием стала возможность проводить время наедине с собой так же весело, как с кем-то еще.

Что ты можешь развлекаться в одиночку, если у тебя нет друга, разделяющего твои интересы, и это нормально

HappySummerBreezeпользовательница Reddit

Для некоторых оказалось сюрпризом то, что болезненные менструации не являются вариантом нормы.

Что сильные менструальные спазмы, невероятно обильные кровотечения и приступы паники в лютеиновой фазе — это ненормально. К сожалению, подавляющее большинство практикующих врачей также считают эти явления нормальными. Эндометриоз, синдром поликистозных яичников и предменструальное дисфорическое расстройство — это вполне реальные состояния а не просто «обычные месячные»

inkyblackopsпользовательница Reddit
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Также женщины жалеют, что поздно задумались о финансовой самостоятельности.

Финансовая грамотность. Слепое доверие к финансовым решениям супруга никогда не приводит к добру. Кроме того, работайте над душевными травмами самостоятельно. Вы не дождетесь извинений или подсказок от людей, которые вас травмировали, и если не будете выполнять свою работу, то в конечном итоге превратите травму в свою индивидуальность, сознательно или подсознательно

TheFuturesGhostпользовательница Reddit

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звоночками последующих проблем. Один из них рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости