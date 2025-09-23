Мужчины перечислили главные тревожные звонки в женщинах

Мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.

Так может проявлять себя неспособность формировать и поддерживать здоровые долгосрочные отношения. Я научился этому за несколько прошлых отношений, и это отстой. У меня есть и друг с такими же проблемами, и он борется с этим, и это даже не его вина как таковая, поскольку его воспитали военные, но все равно он кажется довольно ненадежным Lucy_en_el_cielo пользователь Reddit

Другой мужчина признался, что для него красным флагом станет неумение ясно высказывать несогласие.

Если она неспособна выразить несогласие без словесного или физического нападения или без того, чтобы использовать вашу откровенность против вас Theschoolofhope пользователь Reddit

Еще один назвал тревожным звоночком отсутствие у женщины финансовой подушки.

Это указывает на эмоциональные проблемы (неумение планировать), на опасность для себя и других (отсутствие защиты на случай трудных времен) arkaydee пользователь Reddit

