Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:05, 5 сентября 2025Забота о себе

Мужчины и женщины рассказали об удививших их особенностях потери девственности

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Denis Ivanov43 / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети рассказали об особенностях первого секса, удививших их. Своим опытом потери девственности мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один мужчина рассказал, что в свой первый раз купил ультратонкие презервативы, потому что друзья сказали, что обычные не дают нужных ощущений.

Я был действительно потрясен, это было такое потрясающее ощущение, я уверенно эякулировал в нее и вытащил пенис, чтобы увидеть, что резинка порвалась и скаталась у основания. В тот день я впервые купил средство экстренной контрацепции

ILieSometimes03пользователь Reddit

Другого мужчину удивили особенности женской физиологии.

Как тепло внутри у женщины. Я не ожидал, что будет холодно или что-то в этом роде, но оказалось теплее, чем думалось, и это было приятно

Azure_Omishkaпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации. Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
Люди по всему миру на целый месяц отказываются от секса и мастурбации.Чья это идея и как на нее смотрят специалисты?
30 ноября 2022
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Одна пользовательница призналась, что ожидала от секса большего.

Я думала, что проникновение будет таким же приятным, как прикосновение к моему клитору. Не знаю, почему я так решила. Это было ужасное разочарование

_etcetera_etceteraпользовательница Reddit

Ранее пользователи сети рассказали о сексе, который оказался для них самым запомнившимся. Один мужчина рассказал, как травмировался во время куннилингуса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские правительства были ошеломлены». США планируют отказаться от финансирования обороны стран, граничащих с Россией

    Песков ответил на вопрос о сроках оглашения Путиным послания Федеральному собранию

    Тревел-блогерша описала узбекских женщин фразой «восхищаюсь, но жить так не смогу»

    Путин призвал не верить прогнозам специалистов из интернета

    Путин призвал сделать российскую экономику «экономикой высоких зарплат»

    Песков оценил возможность приезда Путина в США на ЧМ-2026 по футболу

    Путин анонсировал открытие моста из России в КНДР

    Россия будет развивать Трансарктический транспортный коридор

    Путин предложил запустить единый преференциальный режим на Дальнем Востоке и в Арктике

    В Android появится полезная функция

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости