06:00, 21 ноября 2025Наука и техника

Новый iPhone оказался создан по старой технологии

iFixit: Apple создала детали нового iPhone Air по технологии 2019 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manuel Orbegozo / Reuters

Корпорация Apple использовала для создания iPhone Air старую технологию печати. Об этом говорится в блоге iFixit.

Инженеры фирмы iFixit, которая занимается изучением гаджетов, рассмотрели детали iPhone Air под мощным микроскопом. Специалисты выяснили, что в ультратонком смартфоне используют напечатанный на 3D-принтере USB-порт, который создан по медицинской технологии. Метод, который изобрели еще в 2019 году, описывает создание материалов с антибактериальными свойствами для протезов.

При этом детали iPhone, напечатанные по старой технологии, не обладают антибактериальными свойствами. Компоненты устройства созданы из частей размером около 30 микрометров. Однако для защиты от проникновения бактерий детали должны иметь размер не больше 5-10 микрометров.

Также специалисты iFixit напомнили, что Apple описала материал рамки своего смартфона как титан аэрокосмического класса. По словам экспертов, этот материал не является настоящим титаном в привычном понимании, так как создан из порошка с помощью трехмерной печати. «3D-печать может произвести революцию в производстве, повысив эффективность и сократив выбросы углерода», — подытожили авторы iFixit.

Ранее инсайдер под ником yeux1122 рассказал, что складной смартфон Apple будет иметь самый большой аккумулятор в истории iPhone. Аппарат получит батарею емкостью 5400-5800 миллиампер-часов.

