05:48, 21 ноября 2025Экономика

В США анонсировали сокращение Индией закупок российской нефти

NYT: Индия с 21 ноября сократит закупки российской нефти на фоне санкций США
Александра Синицына
Александра Синицына

Индия три года подряд активно закупала российскую нефть, но с 21 ноября страна сократит заказы на фоне вступления в силу американских санкций. Такой процесс анонсировала газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники.

Последние супертанкеры с нефтью из РФ направились из черноморских портов в направлении Индии, стремясь успеть доставить грузы до пятницы, когда начнется действие ограничений.

«Хотя индийские нефтеперерабатывающие заводы спешат закупить российскую нефть до истечения срока, ожидается, что они будут соблюдать новые правила, чтобы избежать штрафных санкций, которые Минфин США может наложить на них и их партнеров, в число которых входят международные банки и технологические компании», — уточняется в публикации.

Издание отмечает, что если какая-нибудь из небольших индийских компанй захочет продолжить закупки российских энергоресурсов, придется делать это тайно и небольшими партиями. Покупатели будут действовать осторожно, опасаясь, что Вашингтон попытается найти новые способы борьбы с российской нефтью.

