Влияние западных санкций на поставки российской нефти в Индию оценили

Посол Алипов: Россия остается главным поставщиком нефти в Индию вопреки санкциям

Вопреки усилению санкционного контроля со стороны западных стран Россия сохраняет за собой статус крупнейшего поставщика нефти на индийский рынок. Об этом заявил посол РФ в азиатском государстве Денис Алипов, его слова приводит РИА Новости.

На долю России в настоящее время приходится свыше 30 процентов всего индийского импорта сырья, уточнил дипломат. Двустороннее партнерство в энергетической сфере стабильно развивается, несмотря на стремление стран «Большой семерки» во главе с США подорвать основы сотрудничества Москвы и Нью-Дели в этой области, резюмировал Алипов.

Несмотря на оптимистичные высказывания российского дипломата, новые санкции западных стран все же оказывают существенное влияние на экспорт отечественного сырья. С 10 по 16 ноября, указали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), поставки нефти из РФ на внешние рынки упали до минимума с начала года. Стоимость же сорта Urals к середине последнего осеннего месяца опустилась до 36,61 доллара за баррель, что стало самым низким значением с марта 2023 года.

От российской нефти стали активно отворачиваться ключевые покупатели — Китай, Индия и Турция. Сохранить экспорт на прежних уровнях не помогли даже внушительные скидки. В итоге КНР, являющаяся главным покупателем российского сырья, сократила его закупки в начале ноября на две трети. Эксперты связывают обрушение поставок с растущими опасениями ведущих государственных и частных нефтепереработчиков попасть под вторичные санкции Вашингтона. Ожидать скорой нормализации нефтяного экспорта в сложившихся реалиях не приходится, сходятся во мнении аналитики.