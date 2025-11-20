Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 20 ноября 2025Экономика

Влияние западных санкций на поставки российской нефти в Индию оценили

Посол Алипов: Россия остается главным поставщиком нефти в Индию вопреки санкциям
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Вопреки усилению санкционного контроля со стороны западных стран Россия сохраняет за собой статус крупнейшего поставщика нефти на индийский рынок. Об этом заявил посол РФ в азиатском государстве Денис Алипов, его слова приводит РИА Новости.

На долю России в настоящее время приходится свыше 30 процентов всего индийского импорта сырья, уточнил дипломат. Двустороннее партнерство в энергетической сфере стабильно развивается, несмотря на стремление стран «Большой семерки» во главе с США подорвать основы сотрудничества Москвы и Нью-Дели в этой области, резюмировал Алипов.

Несмотря на оптимистичные высказывания российского дипломата, новые санкции западных стран все же оказывают существенное влияние на экспорт отечественного сырья. С 10 по 16 ноября, указали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ), поставки нефти из РФ на внешние рынки упали до минимума с начала года. Стоимость же сорта Urals к середине последнего осеннего месяца опустилась до 36,61 доллара за баррель, что стало самым низким значением с марта 2023 года.

От российской нефти стали активно отворачиваться ключевые покупатели — Китай, Индия и Турция. Сохранить экспорт на прежних уровнях не помогли даже внушительные скидки. В итоге КНР, являющаяся главным покупателем российского сырья, сократила его закупки в начале ноября на две трети. Эксперты связывают обрушение поставок с растущими опасениями ведущих государственных и частных нефтепереработчиков попасть под вторичные санкции Вашингтона. Ожидать скорой нормализации нефтяного экспорта в сложившихся реалиях не приходится, сходятся во мнении аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    16-летние россиянки втайне от родителей едут на вечеринки с шейхами в Дубай. Они продают свою девственность за сотни тысяч рублей

    Прокуратура потребовала отставки мэра российского города

    Генштаб Франции призвал готовиться терять детей в борьбе с Россией

    В России признали невозможность заменить IKEA

    В Минобороны раскрыли подробности о попытке ВСУ ударить ракетами Storm Shadow

    Назван самый полезный тип ходьбы

    Армия России заняла Веселое

    ВСУ попытались прорвать окружение в Харьковской области

    Армия России уничтожила пусковые установки HIMARS

    Мать российского криминального авторитета упала в обморок на суде по его делу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости