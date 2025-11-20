Экономика
10:22, 20 ноября 2025Экономика

Экспорт российской нефти упал до минимумов

ЦЦИ: Морской экспорт российской нефти упал до минимального с начала года уровня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В период с 10 по 16 ноября поставки российской нефти по морю упали до 291 тысячи тонн в сутки, что стало минимальным значением с начала 2025 года. Об этом со ссылкой на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщает «Коммерсантъ».

Наибольший вклад в сокращение внес порт Приморск, где отгрузка упала более чем на 70 процентов. Также из-за инцидента в порту приостанавливалась погрузка в Новороссийске.

По мнению аналитиков организации, главной проблемой для поставщиков стали санкции США, которые должны вступить в силу 21 ноября. К этой дате главные клиенты из Китая и Индии начали сокращать закупки и обращаться к нефти с Ближнего Востока и стран Атлантического региона.

Оказали свое влияние и опасения перевозчиков. Список судов, доступных для погрузки российской нефти, существенно сократился, особенно сказалась ситуация на греческих судовладельцах, которые принимают активное участие в транспортировке.

Эксперты полагают, что дальнейшая динамика будет напрямую зависеть от того, как покупатели воспримут санкционные риски. Впрочем, большие скидки и повышенная стоимость фрахта могут увеличить интерес к рискованным операциям со стороны операторов и импортеров.

В начале недели стало известно, что стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals упала до минимальных с марта 2023 года 36,61 доллара за баррель в порту Новороссийска. Кроме того, со скидкой к Brent начал продаваться премиальный российский сорт ESPO, поставляемый с Дальнего Востока в Китай.

